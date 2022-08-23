Банкиру скинули полсрока

Как стало известно “Ъ”, пять лет лишения свободы, вместо девяти запрошенных гособвинителем, получил бывший заместитель председателя правления АО «Банк "Город"» Виктор Байков. Суд признал его виновным в хищении из обанкротившегося кредитного учреждения более 10,5 млрд руб. Вскоре перед судом предстанут и предполагаемые организаторы преступления, которыми следствие считает бывших совладельца банка Владимира Кваснюка и председателя правления Станислава Кулагина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Оглашение приговора 69-летнему Виктору Байкову заняло у судьи Симоновского райсуда Дмитрия Мерзлякова практически весь понедельник. В итоге он признал экс-банкира виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). При этом наказание господин Мерзляков вынес подсудимому почти вдвое меньше того, что запрашивал гособвинитель,— пять лет общего режима вместо девяти. Под стражу находившегося под домашним арестом фигуранта взяли в зале суда.

Адвокат Александр Тихонов назвал “Ъ” вынесенный приговор «относительно суровым». По его словам, в этом деле были «особые обстоятельства, позволявшие суду назначить более мягкое наказание». Очевидно, господин Тихонов имел в виду признание своим клиентом вины и сотрудничество со следствием. Пока, по словам адвоката, остается открытым и вопрос с обжалованием вынесенного решения. Дело в том, что бывший топ-менеджера банка «Город» под арестом провел уже более трех с половиной лет и вскоре сможет претендовать на условно-досрочное освобождение. А обжалование приговора может лишь отсрочить это событие. При этом не факт, что апелляционная инстанция смягчит наказание.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело, первым фигурантом которого стал как раз бывший заместитель председателя правления АО «Банк "Город"» Виктор Байков, СКР возбудил в ноябре 2016 года. Ровно за год до этого ЦБ отозвал у кредитной организации лицензию за потерю ликвидности и, как следствие, невозможность своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. Кроме того, по данным регулятора, банк «был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах». На момент краха «Город» остался должен вкладчикам более 12 млрд руб. На данный момент АСВ смогло рассчитаться лишь с 2% кредиторов, выплатив им 915,4 млн руб.

Обвинение в хищении более 10,5 млрд руб. господину Байкову было предъявлено в марте 2017 года заочно, и тогда же его объявили в розыск. После этого дело, по данным “Ъ”, было приостановлено до апреля 2019 года, когда Виктор Байков сам пришел к следователю. По его словам, все это время он не скрывался, а находился на лечении за границей. «Сменить климат и обстановку еще в 2016 году я был вынужден по рекомендации врачей. О возбуждении уголовного дела я узнал из газет, после чего вернулся в Москву»,— сообщил господин Байков Басманному суду, который его в итоге арестовал.

Тем не менее именно благодаря показаниям бывшего топ-менеджера «Города» следствию удалось установить не только схему, по которой из банка выводились активы, но и остальных фигурантов. В частности, из материалов дела следует, что криминальный план по хищению денег был разработан топ-менеджерами банка и их сообщниками за полгода до краха кредитного учреждения. Суть его заключалась в безвозмездной передаче третьим лицам наиболее ценных кредитов и залогов по ним под видом договоров цессии, а также выводе принадлежащей банку недвижимости по договорам купли-продажи. Для придания этим операциям видимости законных, а заодно и затруднения возможного расследования организаторы махинаций использовали целую цепочку сделок через подконтрольные им компании. Так, для вывода залогов и кредитов были задействованы ООО «Аспект», АО «Нефтьгазразвитие», OOO «Невада» и офшорные фирмы Lamerica Group Ltd и Ediniz Business Corp. В качестве замены использовались неликвидные акции ряда предприятий. Банковский офис (Автозаводской проезд, 4) был продан строительному управлению «Хасстройпроект», а для вывода десятка автомобилей, находившихся на балансе «Города», включая Toyota Land Cruiser 200, BMW X6 и др., использовали мелких банковских сотрудников. При этом активы становились объектами сделок неоднократно — планировалось, что это придаст их участникам статус добросовестных приобретателей.

8 декабря 2020 года следователи задержали бывших совладельца кредитного учреждения Владимира Кваснюка и председателя правления Станислава Кулагина. Их СКР считает организаторами преступной схемы. Затем в СИЗО оказались Владимир Генералов, сменивший в должности господина Кулагина за два месяца до отзыва у банка лицензии, и теневой финансист Евгений Смирнов. Сейчас они завершают ознакомление со 120 томами уголовного дела. Еще два фигуранта — проживающий в Испании бывший акционер банка Сергей Кваснюк (сын Владимира Кваснюка) и скрывающийся в США ранее судимый Александр Агабеков находятся в международном розыске.

В истории же с Виктором Байковым неясным осталось лишь одно — зачем следствие выделило его дело в отдельное производство. По данным “Ъ”, заключать с бывшим зампредом правления банка досудебное соглашение вроде бы не планировали. Признавая свое участие в сделках, которые следствие считает противоправными, господин Байков утверждал, что тот же договор ссудной задолженности подписывал «в силу служебной зависимости и по указанию руководителя». Решения же о заключении остальных договоров, по его словам, принимались якобы еще до его прихода в банк и, как он полагал, были направлены на предотвращение банкротства «Города» и сохранение денег акционеров и вкладчиков.

Олег Рубникович