Для спасения Вики Барановой не хватает 759 183 руб.

Заведующая детским гематологическим отделением НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Юлия Федюкова (Санкт-Петербург): «Учитывая диагноз, тяжелое течение болезни и неблагоприятные генетические изменения, Вика решением консилиума внесена в группу высокого риска рецидива. Чтобы достичь стойкой ремиссии, девочке назначена трансплантация костного мозга, которая состоится после трех блоков химиотерапии. Для лучшего приживления трансплантата и профилактики иммунологических осложнений Вике требуется терапия препаратом тепадина. Он не зарегистрирован в РФ, но разрешен к ввозу и применению».

Стоимость лекарства 784 183 руб. Телезрители ГТРК «Ока» соберут 25 тыс. руб. Не хватает 759 183 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Вику Баранову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Викиной мамы — Ольги Валерьевны Чановой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).