Крупнейшие продавцы продуктов питания в онлайн-сегменте по обороту во втором квартале 2022 года

Место Площадка Оборот (млрд руб.) Динамика год к году (%) Динамика квартал к кварталу (%) 1 «Сбермаркет» 21,2 89 –29 2 «Вкусвилл» 20,5 86 –6 3 X5 Group 15,9 34 –24 4 «Самокат» 14 57 –22 5 Wildberries 12,4 121 –1 6 Ozon 12,1 104 –13 7 «Яндекс.Лавка» 9,4 49 0 8 «Лента» и «Утконос» 8,5 23 –8 9 Delivery Club 7,9 182 –10 10 «Яндекс.Еда» 3,8 82 –31