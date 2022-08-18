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Коммерсантъ FM
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Крупнейшие продавцы продуктов питания в онлайн-сегменте по обороту во втором квартале 2022 года

Место Площадка Оборот (млрд руб.) Динамика год к году (%) Динамика квартал к кварталу (%)
1 «Сбермаркет» 21,2 89 –29
2 «Вкусвилл» 20,5 86 –6
3 X5 Group 15,9 34 –24
4 «Самокат» 14 57 –22
5 Wildberries 12,4 121 –1
6 Ozon 12,1 104 –13
7 «Яндекс.Лавка» 9,4 49 0
8 «Лента» и «Утконос» 8,5 23 –8
9 Delivery Club 7,9 182 –10
10 «Яндекс.Еда» 3,8 82 –31

Источник: рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP.



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