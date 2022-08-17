Кандидатов поставили на подсчетчик

Московское отделение партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) провело оценку кампаний своих кандидатов в муниципальные депутаты. Для этого использовались специальные KPI: в частности, столичное партруководство оценивало, как выдвиженцы партии ведут наружную агитацию и работают в социальных сетях. Три лучших кандидата получили денежные призы в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб., а двое худших были сняты с выборов. Эксперты считают, что такие суммы не сильно помогут кандидатам, а сам «конкурс» направлен скорее на то, чтобы сделать кампанию справороссов более заметной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Гусев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дмитрий Гусев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как пояснили “Ъ” в СРЗП, оценка кандидатов партии, участвующих в муниципальных выборах, проходила по четырем направлениям: встречи с избирателями, выпуск агитационно-пропагандистских материалов, агитация «от двери к двери», активность в соцсетях. Секретарь президиума центрального совета СРЗП по политическим вопросам, председатель совета ее московского отделения Дмитрий Гусев пояснил “Ъ”, что встречи с избирателями и агитация «от двери к двери» оценивались по количеству приобретенных в ходе них контактов. «Важно не то, сколько встреч было, а то, сколько человек по их итогам можно внести в базу своих сторонников. Можно и десять встреч провести, но их посетят по одному человеку»,— отметил партиец.

Что касается работы в соцсетях, то здесь оценивалось и содержание постов. «У одного из наших кандидатов публикаций вроде много. Но это все были репосты чужих сообщений. Личного ничего. Он высокую оценку не получил»,— привел пример господин Гусев. По его словам, в среднем кандидатам было рекомендовано делать по семь-десять постов в неделю: они даже получали специальное техзадание, в котором им предлагалась в том числе и тематика сообщений на неделю.

По итогам прошлой недели руководство московского отделения СРЗП выделило трех наиболее успешных кандидатов, лучше всех справившихся с выполнением KPI. За свою работу они получили небольшие денежные вливания в свои кампании: кандидату по Северному Бутово Роксане Тумановой досталось 30 тыс. руб., баллотирующемуся в Северном Тушино Андрею Гулько — 20 тыс. руб., а выдвинувшемуся в районе Якиманка Сергею Ломакину — 10 тыс. руб. Кроме того, по итогам анализа KPI эсеры отозвали с муниципальных выборов двух своих кандидатов — Владислава Пожидаева (Покровское-Стрешнево) и Эдуарда Омельченко (Черемушки). «Их участие в политической и иной деятельности партии оказалось самым низким»,— пояснили в СРЗП, добавив, что в ходе кампании партия собирается и дальше использовать методы как «пряника», так и «кнута».

По словам Дмитрия Гусева, через неделю столичные справороссы планируют провести отдельный конкурс на самые лучшие агитационно-пропагандистские материалы, а через две недели — еще раз подвести итоги выполнения KPI.

Политолог Константин Калачев полагает, что в попытках замотивировать кандидатов всегда есть смысл. «Кроме того, внедряя KPI, гипотетически можно красиво избавиться не только от пассивных, но и от неугодных»,— считает эксперт. Однако пряник «маловат», отмечает господин Калачев: выделенных лучшим кандидатам денег не хватит даже на оплату юриста или бригадира агитаторов. «Если бы городской штаб СЗРП не только поощрил победителей материально, но и бросил бы на эти округа дополнительные организационные ресурсы, то идея приобрела бы завершенность»,— резюмирует политолог.

По оценке главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, деятельность московской СРЗП — это скорее способ популяризации самой избирательной кампании. Пока, по оценке эксперта, она малозаметна: «Это касается и кампании вообще, и места эсеров в ней». Кроме того, инициатива СРЗП работает как способ налаживания обратной связи партии со своими кандидатами, добавляет господин Виноградов: «У кандидатов появится ощущение, что их работу оценивают. Об эффективности можно будет говорить, только если кампания станет более заметной».

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский полагает, что подобный KPI можно рассматривать как своего рода ЕГЭ для кандидатов, то есть попытку каким-то образом стандартизировать предъявляемые к ним требования. «Такой подход можно любить или не любить, но сама попытка ввести определенные стандарты вызывает уважение. Однако важный вопрос — насколько подобные стандарты будут безусловными для партии»,— говорит эксперт.

Андрей Винокуров, Анастасия Корня