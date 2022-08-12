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Коммерсантъ FM
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Пятый тур

«Факел»—«Урал» 0:0

Турнирная таблица

И В Н П М О

1. ЦСКА 4 3 1 0 11:3 10

2. «Спартак» 4 3 1 0 11:3 10

3. «Сочи» 4 3 0 1 7:6 9

4. «Зенит» 4 2 2 0 9:1 8

5. «Динамо» 4 2 2 0 10:4 8

6. «Ростов» 4 2 2 0 6:4 8

7. «Химки» 4 2 1 1 7:3 7

8. «Краснодар» 4 2 1 1 9:7 7

9. «Ахмат» 4 1 2 1 4:4 5

10. «Крылья Советов» 4 1 1 2 5:8 4

11. «Оренбург» 4 1 0 3 7:10 3

12. «Факел» 5 0 3 2 7:11 3

13. «Нижний Новгород» 4 0 2 2 4:8 2

14. «Локомотив» 4 0 2 2 3:11 2

15. «Торпедо» 4 0 1 3 3:11 1

16. «Урал» 5 0 1 4 1:10 1

13.08: «Локомотив»—«Крылья Советов», «Зенит»—ЦСКА, «Динамо»—«Краснодар». 14.08: «Химки»—«Ахмат», «Оренбург»—«Торпедо», «Пари Нижний Новгород»—«Ростов», «Спартак»—«Сочи».

  • Газета «Коммерсантъ» №147 от 13.08.2022, стр. 4

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