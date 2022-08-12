«Факел»—«Урал» 0:0
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. ЦСКА 4 3 1 0 11:3 10
2. «Спартак» 4 3 1 0 11:3 10
3. «Сочи» 4 3 0 1 7:6 9
4. «Зенит» 4 2 2 0 9:1 8
5. «Динамо» 4 2 2 0 10:4 8
6. «Ростов» 4 2 2 0 6:4 8
7. «Химки» 4 2 1 1 7:3 7
8. «Краснодар» 4 2 1 1 9:7 7
9. «Ахмат» 4 1 2 1 4:4 5
10. «Крылья Советов» 4 1 1 2 5:8 4
11. «Оренбург» 4 1 0 3 7:10 3
12. «Факел» 5 0 3 2 7:11 3
13. «Нижний Новгород» 4 0 2 2 4:8 2
14. «Локомотив» 4 0 2 2 3:11 2
15. «Торпедо» 4 0 1 3 3:11 1
16. «Урал» 5 0 1 4 1:10 1
13.08: «Локомотив»—«Крылья Советов», «Зенит»—ЦСКА, «Динамо»—«Краснодар». 14.08: «Химки»—«Ахмат», «Оренбург»—«Торпедо», «Пари Нижний Новгород»—«Ростов», «Спартак»—«Сочи».