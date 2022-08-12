Путь к исправлению

Тем, кто сам с этим не сталкивался, обычно кажется, что, когда пациент получает коляску, протез, ортез, кохлеарный имплант, вопрос решен окончательно. Но все изнашивается, ломается. Или, например, может перестать соответствовать потребностям инвалида. Как ему быть, куда обращаться?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Каменский

Фото: Юлия Кауль Алексей Каменский

Фото: Юлия Кауль

В 16 лет Ярослав Шишов лишился обеих рук: полез на трансформаторную будку спасать котенка, поскользнулся, схватился за провода… Врачи долго пытались спасти руки после электротравмы, но не получилось. Их ампутировали до середины предплечий. На собранные читателями Русфонда деньги Ярославу купили немецкие протезы Ottobock — они работают, улавливая сигналы от остатков мышц, управляющих пальцами и кистью. Но через год один из протезов сломался.

— В Ottobock наш случай признали нестраховым,— рассказывает мама Ярослава Оксана.— Хотя Ярик свои протезы очень бережет. Не знаю, что мы сделали не так, они не объяснили.

Ремонт обошелся семье в 240 тыс. руб., и вернуть деньги через систему социального страхования нельзя. Если перед покупкой, самостоятельной или через фонд, инвалид не собрал довольно большой пакет документов, государство снимает с себя ответственность: не возмещает расходы на покупку и не помогает с ремонтом. На мой взгляд, не очень красиво, но вот так это устроено.

Прошел еще год, и опять поломка. Оксана решила не рисковать и получить новые «государственные» протезы. Они менее удобные, гильза — система соединения с культей — жесткая. Зато, казалось Оксане, не будет проблем с ремонтом. Как нарочно, новые протезы тоже стали барахлить — и Ярослав надолго остался без руки.

Вот как работает система. Если техническое средство реабилитации неисправно, обращаться нужно, как правило, не к производителю, а в территориальный орган соцстраха. Он по приказу Минтруда должен создать специальную комиссию: председатель, его зам, секретарь и не меньше двух рядовых членов. Комиссия вычислит степень износа и большинством, не меньше двух третей голосов, решит, чинить или нет, менять или нет. На время ремонта иногда дают замену. Гарантийный ремонт бесплатно делает производитель. А негарантийный? Это решает комиссия. Одно дело — если инвалид что-то неправильно эксплуатировал, другое — если просто слишком много эксплуатировал и это «что-то» раньше времени износилось. Но что значит «раньше времени»?

На это тоже есть приказ, принятый в 2021 году взамен целой вереницы предыдущих приказов. В нем есть список оборудования и сроков. Так, коляска в зависимости от вида и назначения должна прослужить от четырех до шести лет. Слуховой аппарат — четыре года. Протез кисти — от года до двух. Если срок истек, можешь получить новое устройство. Если нет — тоже можешь, но с разрешения комиссии. Активная езда в не особо доступной среде может ту же коляску довольно быстро угробить. «У меня маленькая машина,— рассказывает инвалид-колясочник.— Чтобы коляска влезла, я ее каждый раз разбираю. Так она долго не прослужит». Но к активности пользователей комиссии обычно относятся с пониманием, неправильной эксплуатацией не считают.

Еще одна возможность заменить устройство — новые потребности. Скажем, человек растолстел и в старую коляску просто не влезает. Или другой пример: одному из наших подопечных, Егору Ильину из Перми, коляску разрешили поменять, когда из-за сколиоза ему понадобилась спинка с боковой поддержкой.

Сложная, тяжеловесная система, но вроде как работает. Вот только решение комиссии надо еще реализовать.

Егору пришлось ждать новую коляску полтора года. Объявили конкурс поставщиков, потом еще один — предложений не было… Вопрос решили только после вмешательства губернатора. Бесплатных запчастей в регионах тоже порой дожидаются годами. «У местных инвалидов находится немало крепких слов для описания ситуации»,— говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Ярику Шишову на общем фоне, пожалуй, повезло. Комиссия решила поменять руку, но покупка, не считая подготовительных мероприятий, заняла несколько месяцев. Временной замены не дали: Ярику, уже студенту, пришлось на год уйти в академический отпуск.

Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда