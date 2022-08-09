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Инвестиции ПИФов в золото

Паевой фонд Управляющая компания Вложения в золото (кг) Изм. за квартал (кг)
«Золото. Биржевой» «ВИМ Инвестиции» 797,1
«Тинькофф Золото» «Тинькофф Капитал» 645,9 360,6
«Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в рублях» «Тинькофф Капитал» 616,6 -7,9
«Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в долларах США» «Тинькофф Капитал» 392,7 -14,3
«Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в евро» «Тинькофф Капитал» 194,3 -19,2
«Альфа-Капитал Золото» «Альфа-Капитал» 67,6 55,9

По данным отчетности паевых фондов.

  • Газета «Коммерсантъ» №144 от 10.08.2022, стр. 8

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