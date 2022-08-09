Инвестиции ПИФов в золото

Паевой фонд Управляющая компания Вложения в золото (кг) Изм. за квартал (кг) «Золото. Биржевой» «ВИМ Инвестиции» 797,1 — «Тинькофф Золото» «Тинькофф Капитал» 645,9 360,6 «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в рублях» «Тинькофф Капитал» 616,6 -7,9 «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в долларах США» «Тинькофф Капитал» 392,7 -14,3 «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в евро» «Тинькофф Капитал» 194,3 -19,2 «Альфа-Капитал Золото» «Альфа-Капитал» 67,6 55,9