Структура российского рынка слияний и поглощений в первом полугодии 2022 года

|
|Отрасль
|Объем сделок ($ млн)
|Количество сделок (шт.)
|Спорт
|3233,6
|2
|ТЭК
|3023,5
|13
|Строительство и девелопмент
|2979,5
|95
|Финансовые институты
|1964,0
|11
|Машиностроение
|1747,5
|15
|Добыча полезных ископаемых
|977,5
|4
|Химическая и нефтехимическая промышленность
|712,3
|2
|Транспорт
|653,2
|10
|Торговля
|620,1
|13
|IT
|516,7
|12
|Металлургия
|500,0
|1
|Услуги
|396,0
|17
|Электроэнергетика
|384,1
|4
|Пищевая промышленность
|129,9
|7
|Сельское хозяйство
|80,6
|5
|Связь
|70,0
|2
|Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность; издательства
|51,7
|2
|Страхование
|50,0
|2