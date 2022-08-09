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Коммерсантъ FM
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Структура российского рынка слияний и поглощений в первом полугодии 2022 года

Отрасль Объем сделок ($ млн) Количество сделок (шт.)
Спорт 3233,6 2
ТЭК 3023,5 13
Строительство и девелопмент 2979,5 95
Финансовые институты 1964,0 11
Машиностроение 1747,5 15
Добыча полезных ископаемых 977,5 4
Химическая и нефтехимическая промышленность 712,3 2
Транспорт 653,2 10
Торговля 620,1 13
IT 516,7 12
Металлургия 500,0 1
Услуги 396,0 17
Электроэнергетика 384,1 4
Пищевая промышленность 129,9 7
Сельское хозяйство 80,6 5
Связь 70,0 2
Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность; издательства 51,7 2
Страхование 50,0 2

По данным AK&M.

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