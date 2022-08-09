Структура российского рынка слияний и поглощений в первом полугодии 2022 года

Отрасль Объем сделок ($ млн) Количество сделок (шт.) Спорт 3233,6 2 ТЭК 3023,5 13 Строительство и девелопмент 2979,5 95 Финансовые институты 1964,0 11 Машиностроение 1747,5 15 Добыча полезных ископаемых 977,5 4 Химическая и нефтехимическая промышленность 712,3 2 Транспорт 653,2 10 Торговля 620,1 13 IT 516,7 12 Металлургия 500,0 1 Услуги 396,0 17 Электроэнергетика 384,1 4 Пищевая промышленность 129,9 7 Сельское хозяйство 80,6 5 Связь 70,0 2 Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность; издательства 51,7 2 Страхование 50,0 2