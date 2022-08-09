Мошенникам срезали премию

Размер нанесенного мошенниками ущерба страховым компаниям во втором квартале 2022 года заметно сократился. Он оценивается в сумму чуть более 1 млрд руб. Однако взыскать этот ущерб весьма проблематично — до суда доходит всего 1–2% рассматриваемых правоохранителями дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Размер ущерба по фактам страхового мошенничества во втором квартале 2022 года заметно сократился по сравнению с прошлым годом, следует из отчетности Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Так, за отчетный период он немногим превысил 1 млрд руб., что на 27% ниже прошлогоднего показателя. Более 500 млн руб. ущерба пришлось на ОСАГО, на каско и страхование имущества — чуть больше 200 млн руб. по каждому виду, мошенничество в сегменте страхования жизни и здоровья принесло почти 50 млн руб. убытков. Количество заявленных страховыми компаниями в правоохранительные органы случаев страхового мошенничества за отчетный период составило 2,2 тыс., что на 9% ниже аналогичного периода 2021 года. Впрочем, по оценкам «Эксперт РА», объем выплат мошенников составляет примерно 0,5% от общего объема выплат во втором квартале этого года.

Около 90% от всех выявленных случаев страхового мошенничества относится к автострахованию, указывают в «Росгосстрахе». Среди них имитация угонов застрахованных транспортных средств, имитация дорожно-транспортных происшествий с последующим обращением за страховой выплатой по ОСАГО или каско, поясняют там. В «Тинькофф Страховании» фиксируют случаи по каско, где клиенты пользуются разницей между повышенной в феврале—марте страховой суммой и фактической текущей стоимостью машины. В ВСК отмечают фальсификацию результатов технической экспертизы после дорожного происшествия.

Эксперты ожидают активизации мошенников во втором полугодии. По оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, рост случаев страхового мошенничества в третьем квартале составит 10–15%, а в четвертом — 20–25% год к году. Перспективы роста страхового мошенничества открывает ОСАГО, поскольку на данный момент растут продажи подержанных автомобилей, на которые необходимо оформлять новый полис, в то время как продажи новых автомобилей находятся «не в лучшем состоянии», и, соответственно, не стоит ожидать роста каско, считает господин Бархота. В июле страховщики прогнозировали сокращение рынка каско на 10–20% и роста ОСАГО на 15% (см. “Ъ” от 29 июля). По словам вице-президента ВСС Сергея Ефремова, рост безработицы и инфляции может подталкивать некоторых граждан на совершение мошеннических действий.

Рост мошенничества негативно отразится прежде всего на клиентах страховых компаний. Заместитель гендиректора по розничным продажам компании «Абсолют Страхование» Андрей Бурлак отмечает, что компании, которые используют скоринг, не позволяющий отсекать страховых мошенников, будут вынуждены компенсировать убыточность за счет общего повышения тарифов. Страховое мошенничество приводит не только к увеличению тарифов, но и к вынужденным проволочкам по урегулированию страховых случаев, так как процедура проверок усложняется, чтобы предотвратить сомнительные схемы, предупреждают в СК «Согласие». Старший директор по страховым рейтингам агентства «Эксперт РА» Ольга Любарская поясняет, что увеличиваются затраты на поддержание инфраструктуры, занимающейся расследованием и пресечением таких инцидентов, в том числе на сбор доказательств, оплату работы юристов, судебные издержки и прочие связанные с этим расходы.

При этом добиться возвращения чрезвычайно сложно. По данным ВСС, доля возбужденных уголовных дел по заявлению о факте мошенничества составляет около 20% от общего числа обращений в правоохранительные органы. Как поясняет адвокат КА Pen & Paper Алена Гришкова, в рамках уголовного дела страховщик имеет право предъявить иск о взыскании с виновного суммы ущерба, причиненного в результате совершенного мошенничества. Указанный иск рассматривается судом при вынесении приговора. Но до суда доходит не более 1–2% от всех дел, отмечает гендиректор «Юником24» Дмитрий Африканов. Расследование преступлений осложняется недостатком кадров в органах внутренних дел со специализацией на страховых мошенничествах, объясняет старший директор рейтингов финансовых компаний рейтинговой службы НРА Татьяна Никитина.

Юлия Пославская