В партии сгрудились малые

За полтора месяца до внеочередных парламентских выборов в Италии правоцентристские силы укрепляют свое преимущество. Левоцентристы во главе с Демократической партией (ДП) пытаются сколотить широкую коалицию, но не все силы на этом фланге готовы единым фронтом выступить 25 сентября, что играет на руку оппонентам. Согласно опросам, лидерство удерживают правая «Братья Италии» и ДП, однако у «братьев» более сильные союзники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предвыборные плакаты Джорджи Мелони из «Братьев Италии»

Фото: Andrea Ronchini / NurPhoto Предвыборные плакаты Джорджи Мелони из «Братьев Италии»

Фото: Andrea Ronchini / NurPhoto

После того как 21 июля внепартийный премьер Марио Драги подал в отставку, Италия вступила в период острой и скоротечной предвыборной борьбы. Фактически у политических сил оказалось в распоряжении всего два месяца, чтобы сколотить союзы и склонить на свою сторону достаточно избирателей, чтобы не ломать потом голову, как сформировать правительство, не идя на компромиссы с партиями прямо противоположных взглядов.

В нынешней кампании основная борьба разворачивается между правоцентристской и левоцентристской коалициями. Согласно последним опросам, за правоцентристскую коалицию, состоящую из «Братьев Италии» Джорджи Мелони, «Лиги» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, готовы проголосовать около 46% избирателей. За левоцентристскую, включающую ДП, «Зеленых», «Итальянских левых», «Гражданское усилие», «+Европу», а также решившее выйти из союза «Действие» Карло Календы,— более 33%. Локомотивами лагерей сейчас выступают ДП и «Братья Италии», которые то и дело сменяют друг друга на первой строчке опросов с 22–24% поддержки.

Однако если «Братья Италии» аккумулируют примерно половину потенциальных голосов правых, то ДП — около двух третей левых предпочтений.

При этом в количественном плане глава ДП Энрико Летта смог объединить под левоцентристскими знаменами на порядок больше политических сил. Как сообщила газета La Repubblica 7 августа, соглашение о предвыборном союзе с ДП подписали «Итальянские левые», «Зеленые», а также «Гражданское усилие» главы МИДа Луиджи Ди Майо, ранее покинувшего «Движение 5 звёзд» (M5S). До этого идти на выборы вместе с демократами решили партии «+Европа» и «Действие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: главный сенатор Демократической партии (ДП) Симона Мальфатти, секретарь партии «+Европа» Бенедетто Делла Ведова, глава ДП Энрико Летта, секретарь партии «Действие» Карло Календа и замглавы ДП Дебора Серраккиани

Фото: Riccardo De Luca / Anadolu Agency / AFP Слева направо: главный сенатор Демократической партии (ДП) Симона Мальфатти, секретарь партии «+Европа» Бенедетто Делла Ведова, глава ДП Энрико Летта, секретарь партии «Действие» Карло Календа и замглавы ДП Дебора Серраккиани

Фото: Riccardo De Luca / Anadolu Agency / AFP

Однако партия «Действие» восприняла вхождение в союз бывшего представителя M5S в лице Луиджи Ди Майо, а также «Итальянских левых» и «Зеленых» без энтузиазма. Ее лидер Карло Календа в интервью телеканалу Rai Tre заявил, что «выбор был сделан Демократической партией» и находиться рядом с теми, кто фактически выступил против Марио Драги, «с коммунистами» он желанием не горит. «Я не могу идти туда, куда меня не ведет моя совесть»,— пояснил господин Календа.

Проблема в том, что господин Календа, чью небольшую партию можно отнести к центристским, согласился на союз с Леттой, поскольку тот пообещал сформировать правительство, «основанное на повестке дня Драги».

Другими словами, продолжить программу реформ, начатую экс-главой Европейского центрального банка. А вновь прибывшие союзники в особых симпатиях к взглядам господина Драги замечены не были.

Проблемы в стане левых, естественно, играют на руку правоцентристской коалиции, существующей еще с выборов 2018 года. Тогда «Лиге», «Вперед, Италия» и «Братьям Италии» не хватило до победы около 3% голосов. Правда, в отличие от прошлой кампании, на лидирующую позицию вышли «Братья Италии» во главе с Джорджией Мелони, ранее замыкавшие правую тройку. Как пояснила “Ъ” доцент МГИМО и ВШЭ, старший научный сотрудник Института Европы РАН Елена Маслова, на фоне трудностей у левоцентристов неправильно полагать, что в правом лагере нет разногласий и конкуренции. Например, «на правом фланге очень долго совещались, кто будет премьером в случае победы, и пришли к тому, что кандидатом станет человек из партии, набравшей большинство голосов», отметила эксперт. Именно это позволило говорить о Джордже Мелони как о потенциальном первом премьере-женщине во главе итальянского кабинета министров.

Между тем главным проигравшим в нынешней ситуации рискует оказаться «Движение 5 звёзд», которое многие в Италии воспринимают зачинщиком развала правительства Марио Драги. Хотя на выборах в 2018 году именно M5S было безусловным лидером, финишировав с 32,7% поддержки. Сейчас его популярность сократилась в три раза и составляет около 10%, согласно исследованиям европейского отделения американского издания Politico, проведенным на основе всех последних опросов.

ДП, кстати, преимущество как раз нарастила — 23% по сравнению с 18,8% четыре года назад. Однако главными выгодоприобретателями нынешнего кризиса пока видятся правые партии. Если «Лига» и «Вперед, Италия» несколько растеряли симпатии, то «Братья Италии», которых зачастую в европейской прессе обвиняют в «фашистских наклонностях», напротив, сильно прибавили — с 4,4% до примерно 24%.

По словам Елены Масловой, подобные ярлыки — явный пример антипропаганды против госпожи Мелони. Итальянцы оказались в ситуации, когда за период так называемой Второй республики с 1990-х годов они «уже пробовали голосовать почти за всех участников гонки — и за Демократическую партию, и за Сальвини, и за "5 звёзд", а Мелони — это что-то новое, и простой народ, а не итальянские элиты сейчас отдает предпочтение новым правым», отметила эксперт.

«Если разобраться в корнях, то партия "Братья Италии" исторически связана с Итальянским социальным движением, которое было преемником непосредственно фашистской партии, но ДП — это ведь один из осколков Коммунистической партии, о чем сейчас никто не вспоминает, хотя раньше коммунисты были врагом номер один на итальянском политическом поле»,— пояснила Елена Маслова.

Помимо этого, против правых также разыгрывается российская карта. Левые, выступая за тесные связи Италии с ЕС, НАТО, США, транслируют лозунг: «Если вы не за левых, то вы за Путина». При этом все ведущие итальянские партии осудили действия России на территории Украины, а та же госпожа Мелони заявила, что поддерживает украинский народ и в случае победы продолжит поставки вооружений Киеву, напомнила госпожа Маслова.

Кроме того, правоцентристская коалиция также выступает за связи с ЕС, НАТО и США, но «с более итальянских позиций, за большую "итальянскость"», что и дает повод оппонентам для спекуляций.

Елена Маслова отметила, что, пожалуй, единственное отличие в отношении оппонентов к России заключается в потенциальной возможности хоть какого-то диалога с Москвой в случае прихода к власти правоцентристов.

Во всяком случае, на этом фланге разговор с РФ допускают, сохраняя курс на осуждение боевых действий.

В любом случае обе коалиции во многом искусственные и вынужденные, поскольку ни одна из партий сейчас не может победить на выборах в одиночку, заключила эксперт.

Алексей Забродин