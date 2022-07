Марио Драги вошел в одну отставку дважды

Италия вступила в новый период нестабильности, выходом из которого призваны стать досрочные парламентские выборы. Всенародное голосование было анонсировано после того, как в среду президент Италии Серджо Маттарелла со второй попытки одобрил прошение премьер-министра Марио Драги об отставке. Фаворитом грядущих выборов социологи считают партию «Братья Италии», которая имеет шансы на формирование правительства при условии коалиции с другими правыми силами. При этом члены уходящего Кабинета министров и эксперты предупреждают: жертвами кризиса могут стать евроатлантическая солидарность и украино-итальянские отношения, а Москва, напротив, окажется в выигрыше. В МИД РФ заявили, что шокированы предположениями о «руке Москвы» в итальянском кризисе.

«В свете вчерашнего голосования в Сенате прошу отложить заседание, потому что я направлюсь к президенту Италии, чтобы сообщить о своих намерениях»,— сказал утром в четверг Марио Драги, выступая в Палате депутатов. Намерения его были известны — подать в отставку. Серджо Маттарелла, на прошлой неделе отказавшийся отпускать Марио Драги с его поста, в этот раз прошение удовлетворил. И тем самым сделал неизбежным проведение осенью досрочных выборов. До этого времени, как сообщили в канцелярии президента Италии, нынешнее правительство «продолжит заниматься текущими вопросами».

Напомним, что кризис разразился в результате позиции входящего в правящую коалицию «Движения 5 звезд», которому не понравился законопроект о пакете экономической помощи семьям и компаниям в размере €23 млрд. Лидер «пятизвездочников» Джузеппе Конте также направил Марио Драги письмо со своими требованиями из девяти пунктов, на что тот отреагировал жестко: «С ультиматумами правительство не работает».

Вместе с тем господин Драги отметил: «Для меня не существует правительства без "Движения 5 звезд" и вообще правительства с другой партийной поддержкой, нежели нынешняя».

В среду вечером в Сенате состоялось голосование по вотуму доверия, которое формально завершилось в пользу Марио Драги: он получил 95 голосов при 38 против. Однако в голосовании приняли участие всего 133 сенатора из присутствовавших 192, так как несколько входящих в правящую коалицию партий решили не голосовать. Это сделало дальнейшее пребывание Марио Драги на посту главы Кабинета министров, по сути, невозможным.

Голосованию предшествовало получасовое выступление премьера, в котором он попытался объяснить: глава Кабинета министров, не прошедший через парламентские выборы, может опираться только на широчайшее парламентское большинство. Это именно случай Марио Драги, который в феврале прошлого года в результате очередного правительственного кризиса получил от президента Маттареллы право на формирование Кабинета министров. В связи с этим в среду господин Драги предложил партиям, входящим в коалицию, перезаключить тот «искренний и конкретный пакт доверия, который позволял вплоть до сегодняшнего дня менять страну к лучшему».

Однако ответ на его несколько раз произнесенный вопрос «Вы готовы?» был вовсе не таким, как полтора года назад, когда партии практически единогласно высказали политику безоговорочную поддержку. Длившаяся больше четырех часов дискуссия вылилась в выяснение отношений между партиями, в том числе и входящими в правительство.

Часто звучали и претензии в адрес лично главы правительства: депутаты подробно перечисляли, когда и какие важные для них инициативы не были по достоинству оценены господином Драги. Складывалось впечатление, что предвыборная кампания уже началась.

В результате «Лига», «Вперед, Италия» и еще две небольшие партии, входящие в правоцентристский блок, объявили, что их представители выйдут из зала заседаний во время голосования по вотуму доверия. Отказались голосовать и «пятизвездочники», хотя еще в прошлый четверг уверяли, что были против лишь поставленного в увязке с вотумом доверия законопроекта об экономической помощи, а не самого правительства. Скандала из-за отсутствия кворума в виду такого числа отказников (чего в пережившей разные парламентские кризисы Италии раньше не случалось) удалось избежать только благодаря тому, что сенаторы-«пятизвездочники» согласились, не голосуя, остаться в зале. В итоге вотум доверия Марио Драги все-таки получил, но правительство это не спасло.

И тут «рука Москвы»

Еще на прошлой неделе в ЕС предупредили, что в эпоху высокой инфляции и энергетических рисков Италии нужна «сплоченность, а не нестабильность». Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. Теперь его — и не только его — опасения подтвердились. Италия вступает в «период нестабильности», констатировала в среду французский государственный секретарь по делам Европы Лоранс Боон. Среди прочего отставка Марио Драги ставит под угрозу выделение Италии со стороны ЕС нового транша помощи почти на €50 млрд, который должен быть направлен на поддержку экономики.

Как отмечает AFP, из результатов последних соцопросов следует, что «комфортную победу» на досрочных выборах одержит правая партия «Братья Италии» Джорджи Мелони (агентство называет ее «имеющей неофашистские корни»). За «Братьев» готовы проголосовать около 23% итальянцев. Другие правые партии — «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Лига» Маттео Сальвини — набирают соответственно 14% и 8%. Если правый блок выступит на парламентских выборах единым фронтом (чего он ранее не делал), то получит все шансы на формирование правительства.

А это, как заявил AFP старший научный сотрудник Центра европейских реформ Луиджи Скацциери, станет «гораздо более разрушительным сценарием для Италии и ЕС», чем продолжение правления Кабинета министров Марио Драги.

О том, что Италия вступает в «новый сезон политического хаоса в критический момент, когда Евросоюз изо всех сил пытается сохранить единый фронт против России и возродить свою экономику», написала также газета The New York Times. Время правления Марио Драги газета называет «кратким золотым периодом», отмечая: уходящее правительство было «фундаментальной составляющей единой позиции Европы в отношении российской агрессии против Украины». Грядущие выборы же, как предсказывает The New York Times, могут привести к формированию в Италии правительства, в котором «будут доминировать партии, гораздо более солидарные с президентом России Владимиром Путиным и более враждебные Евросоюзу».

Ряд итальянских СМИ (в частности, La Repubblica) также утверждают, что кризис был спровоцирован политическими силами, дружелюбно настроенными по отношению к РФ. В связи с этим они выражают опасение по поводу будущей верности Италии евроатлантическим принципам и, в частности, перспектив дальнейшей поддержки Украины со стороны Рима.

Из официальных лиц об этом же в четверг сказал уходящий глава МИДа Луиджи Ди Майо. «Неслучайно правительство было свергнуто политическими силами, которые подмигивают Владимиру Путину»,— заявил он.

До этого в эфире радиостанции Rtl господин Ди Майо сообщил: «Путину на серебряном блюде подали голову Драги. Автократии поднимают тосты, а демократии слабеют».

А в другом интервью, изданию Politico, заверил еще 15 июля: «Русские сейчас празднуют, что добились падения очередного западного правительства». При этом глава итальянской дипломатии выразил сомнение в том, что Италия со сменой правительства и дальше будет отправлять Киеву вооружения.

Впрочем, отметим, что лидер предстоящей гонки — партия «Братья Италии» — крайне редко поддерживала инициативы Марио Драги, но в апреле проголосовала за законопроект о поддержке (в том числе и военной) Киева. И с тех пор «Братья» ни разу не выражали никаких сомнений в необходимости оказания украинцам помощи.

На этом фоне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг выступила с критикой тех, кто ищет в итальянских событиях «руку Москвы». «Когда официальные лица в Италии связывают внутриполитические перестановки с Россией и ее внешней политикой, нас это, честно говоря, шокирует,— призналась она.— Доносящиеся с Апеннинского полуострова обвинения в адрес России со стороны отдельных политиков в провоцировании дестабилизации ситуации в Италии необоснованны, несостоятельны. Они просто не имеют доказательной базы». По ее словам, России выгодно сотрудничать с Италией в сферах, «которые дают обоюдный результат», а не поддерживать те или иные политические силы в стране. «К политической культуре нашей страны это (вмешательство во внутренние дела других государств.— “Ъ”) не относится. Мы никогда этого не делаем»,— заверила собравшихся на брифинг журналистов (а вместе с ними и всех итальянцев) госпожа Захарова.

