Ульяновскую область вычеркивают из списков

Ульяновская область может стать первым российским регионом, который полностью откажется от партийных списков на выборах в свой парламент. Еще недавно не менее 25% депутатов каждого заксобрания должны были избираться по пропорциональной системе, но вступивший в силу закон о публичной власти это ограничение снял. По сведениям “Ъ”, сейчас ульяновские единороссы обсуждают три варианта изменения системы избрания своего парламента, один из них — переход к выборам депутатов сугубо по мажоритарным округам. Эксперт указывает, что в такой реформе заинтересована только «Единая Россия», а без поддержки других фракций реализовать ее не удастся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в Ульяновской области хотят изменить численный состав своего парламента. Инициаторами реформы выступают региональные единороссы. Сейчас в заксобрании 36 депутатов, 18 из которых избираются по одномандатным округам и еще 18 — по партспискам.

По данным источников “Ъ”, близких к партии, ее представители хотят увеличить общее число мандатов до 60.

Обсуждаются три варианта: 45 одномандатных округов и 15 мест по партспискам, 35 одномандатных округов и 25 — по спискам, 60 одномандатных округов (полностью мажоритарная система).

По словам собеседников “Ъ”, сейчас идет просчет размеров избирательных округов для новой нарезки. «На каком варианте остановятся, пока неизвестно, многое будет зависеть от позиции администрации президента, но там пока ничего не ответили. Скорее всего, ответ будет уже после сентябрьских выборов, когда станет понятен расклад по другим регионам»,— говорит один из источников. Напомним, что выборы в заксобрание намечены на следующий год.

«В ноябре предстоит утверждение схемы избирательных округов: по новому закону она утверждается на десять лет, и как раз сейчас подходит срок. В принципе с начала августа до ноября как раз достаточно времени, чтобы успеть поменять региональное законодательство и устав региона»,— объяснил “Ъ” обсуждение реформы экс-глава ульяновского отделения ЕР, руководитель регионального фонда профессиональных исследований РАПИР Дмитрий Травкин.

Глава ульяновского облизбиркома Юрий Андриенко подтвердил, что, согласно последним изменениям законодательства, «избирательная комиссия должна за 80 дней до истечения 10-летнего срока с момента последнего утверждения схемы избирательных округов подготовить обновленную схему и утвердить ее в законодательном собрании, это произойдет в конце ноября». Он в курсе, что «некие обсуждения» по поводу увеличения численности депутатского корпуса идут, но никаких официальных законопроектов не видел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ульяновского облизбиркома Юрий Андриенко

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Глава ульяновского облизбиркома Юрий Андриенко

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Руководитель регионального исполкома ЕР, депутат заксобрания Константин Долгов не отрицает, что является одним из активных участников обсуждения, но говорить о подробностях обсуждаемой реформы отказался, пояснив, что эта работа идет «внутри и носит неофициальный и непубличный характер». По его словам, хотя времени на реформу осталось немного, «если будет политическая воля и силы для принятия решений, все может произойти достаточно оперативно».

Курирующий внутреннюю политику вице-губернатор Александр Коробко сказал “Ъ”, что в курсе предлагаемых изменений и «в принципе» поддерживает предложения по увеличению количества депутатов «в разумных пределах».

«В слишком больших округах депутаты просто не в состоянии плотно работать с населением»,— считает он.

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Категорически против реформы настроены в КПРФ и ЛДПР. «Единороссам выгодно увеличение количества мажоритарных округов. Это позволяет им скрывать связь с партией на выборах, маскироваться под хороших людей, а потом объединяться в партийную фракцию и иметь подавляющее большинство, как это получилось в гордуме. К тому же в маленьком округе легче использовать административный ресурс»,— заявил секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы Алексей Куринный. С ним солидарен и лидер фракции ЛДПР в заксобрании Дмитрий Грачев, напомнивший, что ЛДПР «всегда вообще выступала за формирование заксобрания исключительно по партспискам».

Сомневается в необходимости увеличения численности депутатского корпуса и спикер заксобрания Валерий Малышев (ЕР). Это приведет к увеличению расходов на содержание аппарата и депутатов, большим дополнительным расходам на переоборудование зала и системы голосования, чего не поймут избиратели, доходы которых снижаются, пояснил он “Ъ”.

Ульяновский политолог Николай Васин уверен, что интересант предлагаемой реформы один — «Единая Россия». На выборах в заксобрание в 2018 году КПРФ получила по партспискам 36,24% голосов, а ЕР — 33,9%.

Теперь ЕР хочет поправить ситуацию за счет увеличения количества одномандатных округов и в будущем создать условия для прихода на должность губернатора своего представителя.

Нынешний глава региона Алексей Русских принадлежит к КПРФ. «Не секрет, что у ЕР организационный ресурс намного выше, чем у всех остальных партий вместе взятых, и в маленьких округах при низкой явке реализовать его в свою пользу намного проще, приводя своих сторонников. И если это произойдет, то в общественном мнении это будет воспринято как поражение команды губернатора и утрата им доверия избирателей. А это серьезный удар по репутации»,— рассуждает эксперт. Впрочем, он напоминает, что для изменения устава области необходимо две трети голосов в заксобрании и без поддержки КПРФ и ЛДПР, которые контролируют 16 из 36 нынешних депутатских кресел, провести изменения не получится.

Сергей Титов, Ульяновск