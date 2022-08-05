Крупнейшие организаторы размещений рыночных рублевых облигаций (1-е пол. 2022 года)

Место Название Объем размещений (млрд руб.) Количество эмитентов (шт.) Количество выпусков (шт.) Объем размещений в 2021 году (млрд руб.) Место в 2021 году 1 БК «Регион» 45,4 10 14 306,1 3 2 Газпромбанк 42,1 11 16 270,4 4 3 Московский кредитный банк 38,6 10 14 175,0 6 4 «Арована Капитал» (быв. «ВТБ Капитал») 27,8 9 24 362,4 1 5 Sber CIB 22,5 7 28 361,7 2 6 Совкомбанк 15,4 7 7 176,5 5 7 Альфа-банк 12,9 8 9 145,7 7 8 Банк «Дом.РФ» 6,2 2 2 97,7 8 9 Россельхозбанк 6,1 3 4 63,9 10 10 Банк «Синара» 3,2 2 3 40,7 13 11 Росбанк 3,1 2 2 33,7 15 12 Банк «ФК Открытие» 2,5 3 4 74,2 9 13 Юникредит-банк 2,5 1 1 11,5 18 14 ИК «Велес Капитал» 2,3 3 4 4,0 31 15 Банк «РЕСО-Кредит» 2,0 1 1 6,3 26