Крупнейшие организаторы размещений рыночных рублевых облигаций (1-е пол. 2022 года)

|
|Место
|Название
|Объем размещений (млрд руб.)
|Количество эмитентов (шт.)
|Количество выпусков (шт.)
|Объем размещений в 2021 году (млрд руб.)
|Место в 2021 году
|1
|БК «Регион»
|45,4
|10
|14
|306,1
|3
|2
|Газпромбанк
|42,1
|11
|16
|270,4
|4
|3
|Московский кредитный банк
|38,6
|10
|14
|175,0
|6
|4
|«Арована Капитал» (быв. «ВТБ Капитал»)
|27,8
|9
|24
|362,4
|1
|5
|Sber CIB
|22,5
|7
|28
|361,7
|2
|6
|Совкомбанк
|15,4
|7
|7
|176,5
|5
|7
|Альфа-банк
|12,9
|8
|9
|145,7
|7
|8
|Банк «Дом.РФ»
|6,2
|2
|2
|97,7
|8
|9
|Россельхозбанк
|6,1
|3
|4
|63,9
|10
|10
|Банк «Синара»
|3,2
|2
|3
|40,7
|13
|11
|Росбанк
|3,1
|2
|2
|33,7
|15
|12
|Банк «ФК Открытие»
|2,5
|3
|4
|74,2
|9
|13
|Юникредит-банк
|2,5
|1
|1
|11,5
|18
|14
|ИК «Велес Капитал»
|2,3
|3
|4
|4,0
|31
|15
|Банк «РЕСО-Кредит»
|2,0
|1
|1
|6,3
|26