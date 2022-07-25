Теннисные рейтинги

Рейтинг АТР
1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7775 очков. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6850. 3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 6165. 4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5045. 5 (6). Карлос Алькарас (Испания) — 4895. 6 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4890. 7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4770. 8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3575. 9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3445. 10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3185. 11 (12). Хуберт Хуркач (Польша) — 3025. 12 (13). Тейлор Фриц (США) — 2960. 13 (11). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2928. 14 (15). Маттео Берреттини (Италия) — 2430. 15 (14). Диего Шварцман (Аргентина) — 2325. 16 (16). Марин Чилич (Хорватия) — 2130. 17 (17). Рейлли Опелка (США) — 2055. 18 (18). Григор Димитров (Болгария) — 1740. 19 (20). Гаэль Монфис (Франция) — 1615. 20 (19). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 1600… 23 (26). Карен Хачанов — 1485... 37 (37). Аслан Карацев (оба — Россия) — 1183.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8336 очков. 2 (2). Анетт Контавейт (Эстония) — 4476. 3 (3). Мария Саккари (Греция) — 4190. 4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 4030. 5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4010. 6 (6). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3267. 7 (7). Джессика Пегула (США) — 3087. 8 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2886. 9 (8). Даниэль Коллинс (США) — 2743. 10 (10). Эмма Радукану (Великобритания) — 2717. 11 (11). Коко Гауфф (США) — 2647. 12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2635. 13 (13). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2635. 14 (14). Лейла Фернандес (Канада) — 2534. 15 (15). Каролина Плишкова (Чехия) — 2477. 16 (16). Симона Халеп (Румыния) — 2415. 17 (17). Елена Остапенко (Латвия) — 2302. 18 (19). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2134. 19 (18). Вероника Кудерметова (Россия) — 2090. 20 (20). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2016… 28 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1691.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.