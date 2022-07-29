Маша хочет домой

Маша Вохмина родилась в Перми. И все пять месяцев своей крошечной жизни провела в больницах. У девочки острый миелобластный лейкоз — рак крови, который отличается высокой агрессивностью и тяжелым течением. Единственное спасение — трансплантация здорового костного мозга. Машины родители готовы стать донорами, но не подошли по медицинским показаниям. В российских регистрах донора для девочки тоже не оказалось, но его можно найти за границей. Вот только государство не оплачивает подбор и активацию зарубежного донора, как и доставку трансплантата в клинику, а у Вохминых таких денег нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маша еще ни разу не была дома: она то в одной больнице, то в другой

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Маша еще ни разу не была дома: она то в одной больнице, то в другой

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

— Врачи роддома сразу заметили на теле Маши красную сыпь и синяки — и забили тревогу, нас перевели в детскую больницу. Там выяснилось, что у дочки увеличены печень и селезенка, уровень тромбоцитов и гемоглобина в крови очень низкий, а лейкоцитов, наоборот, слишком много. А еще врачи нашли опухолевые клетки. Пришлось срочно проводить переливание крови,— рассказывает Светлана, мама девочки.

В больнице Маше поставили предварительный диагноз «острый миелобластный лейкоз». После пункции костного мозга он подтвердился. Врачи уточнили: у Маши высокий риск рецидива, возможно, понадобится трансплантация костного мозга. Но в Перми таким маленьким детям пересадку не делают, поэтому девочку решили направить в один из крупных федеральных центров. Ее согласились принять на лечение в московском Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Блохина.

— Маша еще ни разу не была дома: она то в одной больнице, то в другой. Мы с мужем все время рядом, подменяем друг друга в палате. Но очень хочется оказаться дома всем вместе. И ходить с Машей не на процедуры, а просто на прогулки,— признается Светлана.

Врачи до сих пор не знают, почему возникает и развивается острый миелобластный лейкоз. Но среди всех лейкемий у детей он занимает второе место. При этой болезни «программа» работы костного мозга сбивается и он начинает вырабатывать большое количество незрелых клеток крови: эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. В результате кровь больше не выполняет свои функции — из-за этого страдает весь организм.

В Центре Блохина Маше провели два курса высокодозной химиотерапии и добились ремиссии. Чтобы избежать рецидива, было принято решение о пересадке костного мозга.

— Самое удивительное, что даже после всех процедур Маша улыбается. И во сне улыбается. Хоть лечение переносит очень тяжело,— говорит Светлана.

И за эту улыбку родители готовы отдать все. Они уже просили читателей Русфонда помочь в оплате генетического типирования, чтобы понять, кто из них лучше подойдет дочке как донор. К сожалению, исследование показало, что не подходят ни мама, ни папа. Так бывает. Иногда генетический близнец находится не в семье среди родственников, а в другом городе — и даже в другой стране. В Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальном РДКМ) и других отечественных регистрах доноров для Маши тоже не нашлось. Но они есть за рубежом. Подобрать для девочки неродственного донора и доставить в клинику трансплантат из-за границы готов Национальный РДКМ. Вот только стоит это очень дорого — больше 2 млн руб., а государство такие расходы не оплачивает. Поэтому Машины родители снова умоляют читателей Русфонда о помощи. А Маша очень ждет. Из-за того, что рак крайне агрессивный, а девочка маленькая, состояние тяжелое: то высокая температура, то боли в животе.

Трансплантацию костного мозга часто называют операцией последней надежды. Все вместе мы можем подарить эту надежду Машиной семье.

Для спасения Маши Вохминой не хватает 799 602 руб. Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Учитывая диагноз и тяжелое течение болезни, Маше по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга от неродственного донора из-за рубежа. Подбор и активацию донора, доставку трансплантата в клинику организует Национальный РДКМ». Стоимость подбора и активации донора, доставки трансплантата 2 023 602 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 200 000 руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 24 тыс. руб. Не хватает 799 602 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Машу Вохмину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Маши — Светланы Олеговны Вохминой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда

Оксана Пашина, Москва