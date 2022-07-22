Для спасения Тимоши Кадельника не хватает 771 321 руб.

Хирург Российской детской клинической больницы Юлия Аверьянова (Москва): «У ребенка синдром короткой кишки, состояние после обширной резекции кишечника в результате заворота кишок и некроза тонкой кишки. Тимоша перенес несколько операций, до сих пор плохо набирал вес и развивался. В условиях стационара мы наладили систему парентерального (внутривенного.— Русфонд) питания. Сейчас малыш окреп, начал прибавлять в весе. Тимошу можно выписать при условии, что ему и дома будет обеспечено длительное лечение, необходимое по жизненным показаниям. Для этого требуются лекарства, внутривенное питание и расходные материалы для его введения. Только так Тимоша сможет получать необходимые для роста и развития вещества».

Стоимость внутривенного питания, лекарств и расходных материалов на полгода 2 104 321 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. ООО «Ни Хао Партс» — 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 1 200 000 руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 33 тыс. руб. Не хватает 771 321 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Тимошу Кадельника, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Тимоши — Ольги Викторовны Пахомовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда