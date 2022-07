Кто не выдвинулся, тот не виноват

Продолжающееся снижение рейтингов президента США Джо Байдена, рикошетом бьющее по всей Демократической партии, привело к повышенной активности в стане республиканцев. В свете складывающейся ситуации номинация от Республиканской партии сейчас выглядит как реальная заявка на победу в президентской гонке 2024 года. Поэтому уже сейчас ясно, что желающих побороться за кресло в Белом доме среди республиканцев будет много. Не исключено, что главными соперниками в борьбе за номинацию от республиканцев станут экс-президент Дональд Трамп и его бывший заместитель, экс-вице-президент Майк Пенс. В пятницу они выступят в одном и том же штате — Аризоне — на мероприятиях в поддержку двух разных претендентов на губернаторский пост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

Рейтинги Джо Байдена продолжают падение. Согласно последнему опросу Quinnipiac University, поддержка нынешнего президента опустилась до рекордно низкого уровня — 31%. 71% избирателей не хотят, чтобы Джо Байден выдвигался на второй срок. Причем среди демократов таких тоже большинство — 54%.

Не способствуют популярности власти ухудшающаяся ситуация в экономике, некоторые спорные решения во внешней политике, а также продолжающееся расследование властей штата Делавэр в отношении сына президента — Хантера Байдена.

Сам Джо Байден также продолжает попадать в неловкие ситуации, не способствующие повышению его популярности.

Последний случай — выступление, состоявшееся в среду в штате Массачусетс. Говоря о последствиях загрязнения окружающей среды, президент сказал в настоящем времени о наличии у него рака. Пресс-службе Белого дома пришлось оперативно разъяснять: на самом деле речь шла о немеланомных опухолях кожи, которые успешно удалили господину Байдену еще до того, как он стал президентом.

Ситуация вокруг президента и его партии заставила республиканцев перейти к активным действиям. Хотя до начала избирательной кампании-2024 еще далеко, по замечанию лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, уже сейчас понятно, что эта гонка внутри Республиканской партии будет весьма «многолюдной». Сенатор ушел от ответа на вопрос журналистов, поддержит ли он Дональда Трампа или останется нейтральным на республиканских президентских праймериз 2024 года.

Господин Трамп пока что не заявил официально о намерении баллотироваться. Однако, по данным издания The Hill, в последнее время стала появляться информация о том, что он объявит о начале своей президентской кампании уже этим летом или в начале осени. Цель — перетянуть на свою сторону спонсоров, отрезав их от таких сильных потенциальных соперников, как губернатор Флориды Рон Десантис.

«Я полностью уверен, что если решу баллотироваться, то выиграю»,— заявил господин Трамп на днях изданию New York Magazine.

The Hill, однако, ссылается на результаты опроса, который проводился Glengariff Group с 13 по 15 июля. Исследование показало, что поддержка Дональда Трампа среди избирателей-республиканцев сократилась на восемь пунктов, если сравнивать с майскими данными. Избиратели все чаще смотрят на альтернативных кандидатов. На этом фоне постоянно растет популярность ближайшего потенциального конкурента господина Трампа — губернатора Флориды Рона Десантиса. Так, согласно недавнему опросу в Мичигане, результаты которого приводит The New York Post, господин Десантис отстает от Дональда Трампа всего на три процентных пункта.

О том, что подготовка к президентской гонке-2024 в США идет полным ходом, говорят и события вокруг бывшего вице-президента США Майка Пенса. Сразу несколько изданий на этой неделе написали о том, что, скорее всего, он всерьез задумывается о выдвижении своей кандидатуры. В частности, CNN считает, что Майк Пенс больше не держит свои президентские амбиции в секрете. Такой вывод телеканал сделал после нескольких шагов господина Пенса, направленных на то, чтобы закрепиться в умах республиканцев в качестве независимой политической фигуры.

Так, Майк Пенс поддержал Кэррин Тейлор Робсон, которая пытается получить номинацию на пост губернатора Аризоны от Республиканской партии. В пятницу бывший вице-президент США примет участие в митинге в ее поддержку. Дональд Трамп в этот же день планирует провести в Аризоне свой собственный предвыборный митинг в поддержку другого кандидата — Кари Лейк.

При этом сообщается, что Майк Пенс уже встречался с рядом влиятельных республиканцев в Конгрессе и, например, конгрессмен Джим Бэнкс пообещал ему поддержку в случае выдвижения.

Вечером в понедельник господин Пенс выступит с речью в американском исследовательском институте Heritage Foundation. По данным советников бывшего вице-президента, на которых ссылается агентство AP, политик будет говорить о будущем партии и своих предложениях по ее дальнейшему курсу. Во вторник у него в плане стоит еще одно выступление — на Национальной конференции студентов-консерваторов. А Дональд Трамп в этот же день станет главным гостем на двухдневном мероприятии, организованном НКО America First Policy Institute. Там он также выступит с речью о целях и задачах Республиканской партии.

Напомним, что ранее Майк Пенс и Дональд Трамп были ближайшими союзниками, но все изменилось после того, как последний отказался признавать итоги президентских выборов-2020. Господин Трамп утверждал, что у Майка Пенса было право приостановить утверждение голосов выборщиков. Однако тот решил не создавать «ужасный прецедент». В конце июня бывшая помощница главы администрации Дональда Трампа Кэссиди Хатчинсон в ходе слушаний специального комитета Палаты представителей заявила: 45-й президент США одобрительно отнесся к лозунгам «Повесить Майка Пенса!», которые звучали в ходе беспорядков у здания Капитолия 6 января 2021 года.

Отметим, что другие потенциальные кандидаты на номинацию от республиканцев, среди которых The Hill называет бывшего постпреда при ООН Никки Хейли, сенаторов Теда Круза (Техас) и Тима Скотта (Южная Каролина), а также экс-госсекретаря Майка Помпео, пока себя никак не проявили. Однако, если опираться на прогнозы Митча Макконнелла, все еще впереди.

На этом фоне интересные события стали происходить и в стане демократов. Как сообщает CNBC, вице-президент Камала Харрис, а также губернаторы Гэвин Ньюсом (Калифорния) и Джаред Полис (Колорадо) входят в число демократов, предпринимающих шаги, которые могут свидетельствовать об их готовности побороться за кресло в Белом доме. «Авторитетные демократы уже начали толкаться локтями, чтобы пообщаться с влиятельными людьми из своей партии, которые могли бы способствовать их избранию главой Белого дома в 2024 году»,— отметили журналисты телеканала. Но при этом подчеркнули, что официально ни один из этих политиков о своих амбициях не заявил.

Екатерина Мур, Вашингтон