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Коммерсантъ FM
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Рейтинг крупнейших производителей сыров по итогам 2021 года

№ п/п Компания Тыс. тонн
1 Юговской комбинат молочных продуктов 39,4
2 ГК «Фудлэнд» 28,1
3 PepsiCo («Вимм-Билль-Данн»)* 25
4 СК «Ичалковский» / СЗ «Сармич» 18,8
5 «Киприно»* 17
6 Savencia Fromage & Dairy 15,9
7 «Сыр Стародубский» 14,3
8 ГК «Молвест» 13,8
9 ГК «Вамин» 13
10 MLK Group («Ува-молоко») 13
11 ГК «Доминант» 12,6
12 «Азбука сыра» 10,7
13 ГК «Сыробогатов» 9,7
14 DMK Group 9,6
15 МПК «Сырный дом» 9,3
16 Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева 8,8
17 ГК «Русагро» 8,4
18 ГК «Кабош» 6,1
19 «Комос Групп» 5,8
20 «Сыродел» 5,3

*Оценка.

Источники: «Союзмолоко», Streda Consulting, Milknews.

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