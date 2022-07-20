Газета «Коммерсантъ» 20.07.2022, 00:29 Рейтинг крупнейших производителей сыров по итогам 2021 года Выйти из полноэкранного режима № п/п Компания Тыс. тонн 1 Юговской комбинат молочных продуктов 39,4 2 ГК «Фудлэнд» 28,1 3 PepsiCo («Вимм-Билль-Данн»)* 25 4 СК «Ичалковский» / СЗ «Сармич» 18,8 5 «Киприно»* 17 6 Savencia Fromage & Dairy 15,9 7 «Сыр Стародубский» 14,3 8 ГК «Молвест» 13,8 9 ГК «Вамин» 13 10 MLK Group («Ува-молоко») 13 11 ГК «Доминант» 12,6 12 «Азбука сыра» 10,7 13 ГК «Сыробогатов» 9,7 14 DMK Group 9,6 15 МПК «Сырный дом» 9,3 16 Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева 8,8 17 ГК «Русагро» 8,4 18 ГК «Кабош» 6,1 19 «Комос Групп» 5,8 20 «Сыродел» 5,3 Открыть в новом окне *Оценка. Источники: «Союзмолоко», Streda Consulting, Milknews.