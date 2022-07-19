НП «Сообщество потребителей энергии»

Ассоциация (некоммерческое партнерство) «Сообщество потребителей энергии» — промышленная лоббистская организация, созданная осенью 2008 году. Основная цель — защита интересов входящих в ассоциацию компаний на отраслевых площадках и в федеральных органах власти, регулирующих развитие энергетики. В ассоциацию входят 33 энергоемкие российские промышленные компании. Электропотребление членов ассоциации — более 250 млрд кВт•ч в год, больше половины всего промышленного потребления в стране. Ассоциация состоит из двух палат — крупных потребителей (годовое потребление — от 2 млрд кВт•ч) и средних и небольших потребителей (от 8 млн кВт•ч в год).

Директор ассоциации — Василий Киселев.