Признание оставило бывшего следователя на свободе

К пятилетнему условному сроку приговорил Щербинский райсуд столицы бывшего следователя СКР Максима Митасова, организовавшего поджог своего следственного отдела в Новой Москве в мае 2017 года. Изначально экс-подполковник юстиции признавал вину в уничтожении чужого имущества, мотивом которого стала ссора с начальником, но при этом отрицал обвинение в воспрепятствовании правосудию, утверждая, что не намеревался путем поджога уничтожить материалы уголовных дел, собранных в отделе. Впрочем, перед окончанием процесса он полностью признал вину и, сославшись на плохое здоровье, попросил суд о снисхождении. Исполнитель поджога и посредник получили по четыре года колонии. Не согласен господин Митасов с суммой ущерба — более 6 млн руб., который осужденные должны возместить, отмечая, что после пожара здание СКР сначала зачем-то отремонтировали, а затем перевели в частную собственность и снесли. При этом его новый владелец получил 40 млн руб. компенсации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Митасов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Максим Митасов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Материалы этого необычного уголовного поступили в суд, как сообщал “Ъ”, еще в августе прошлого года, однако из- вызванных пандемией ограничений процесс стартовал только в конце октября. В прениях сторон прокурор попросил суд признать всех троих подсудимых виновными в умышленном уничтожении имущества и воспрепятствовании правосудию и производству предварительного расследования (ч. 2 ст. 167 и ч. 3 ст. 294 УК РФ). Для Максима Митасова, который назван организатором преступления и обвиняется также в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), гособвинение запросило семь лет колонии общего режима. Такой же срок прокуратура требовала для поджигателя — уроженца Дагестана Риада Мамедова, а для посредника Марата Зейдова — пять лет и шесть месяцев колонии. Кроме того, по мнению обвинения, все трое должны солидарно возместить причиненный ущерб — более 6,1 млн руб. В итоге судья Ирина Айнетдинова в конце минувшей недели приговорила экс-следователя к пяти годам условно с пятилетним испытательным сроком, а его подельников — к четырем годам колонии общего режима каждого. Исходя из того, что оба пробыли в СИЗО почти два года, по формуле «день в СИЗО — полтора дня колонии общего режима» они вскоре могут рассчитывать на УДО. Правда, в решении этого вопроса важную роль будет играть наличие непогашенного иска и мнение потерпевшей стороны. Все фигуранты уже начали погашать ущерб как поселению Сосенское, на балансе которого было здание отдела в момент поджога, так и московскому управления СКР. Бывшие коллеги экс-следователя по отделу, чье имущество пострадало от пожара, уже отозвали свои иски, заявив, что ущерб перед ними заглажен в полном объеме.

Напомним, что 40-летний следователь Максим Митасов, долго числившийся на больничном и официально уволенный из органов СКР в звании подполковника юстиции лишь во время следствия, был задержан своими коллегами в ноябре 2020 года на основании информации оперативников ФСБ. Он оказался основным обвиняемым по делу о поджоге в мае 2017 года отдела СКР по ТиНАО Москвы, где он сам и работал. На след поджигателей удалось выйти после длительной отработки телефонных соединений. Обливший стол руководителя отдела бензином исполнитель и посредник почти сразу признали свою вину, пояснив, что их нанял за 50 тыс. руб. Максим Митасов. У последнего, который на допросе в центральном аппарате в СКР также сознался в поджоге, как оказалось, произошел острый конфликт с руководителем. Подполковник Митасов, как признают его коллеги, был хорошим следователем, у которого имелись успешные раскрытия преступлений, совершенных «в условиях неочевидности», причем как общеуголовных, так и коррупционных.

Однако несколько лет назад у него обострился целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет, которые вызвали нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и отказ почек. Следователь перенес операцию по трансплантации почки и получил инвалидность II группы, но по приказу начальства продолжал работать сверхурочно. Мало того, руководитель якобы даже угрожал следователю увольнением, грозя пустить в ход рапорт об отставке без даты, лежавший у него в сейфе. Изначально, как сообщал “Ъ”, следователь был взят под стражу, но сразу помещен в тюремную больницу, откуда его потом перевели под домашний арест, несмотря на то что ему предъявили новое обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Поводом для ужесточения обвинения стало обнаружение дома у следователя папки со служебными документами, с возвратом которых он затянул, работая на «удаленке». Двое других фигурантов продолжали содержаться в «Бутырке».

Во время следствия и суда господин Митасов, Риад Мамедов и Марат Зейдов признавали вину в поджоге, но отрицали намерение уничтожить хранившиеся в отделе СКР уголовные дела. Сам поджигатель якобы вообще не знал, что подпалил госучреждение. Между тем у коллег опального следователя по СКР была версия, что помещение подожгли, чтобы избавиться от материалов громкого расследования в отношении бывшего начальника УВД по ТиНАО Павла Шафороста. В нем речь шла о хищении полицейскими партии янтаря, получении взяток и т. д. Из-за того, что это расследование затянулось, фигуранты были отпущены под подписку о невыезде. На оглашение приговора, который оказался обвинительным, Павел Шафорост не явился, скрывшись от суда. Впрочем, связи между поджогом и «янтарным» делом так и не нашлось. Сам господин Митасов утверждал, что, кроме ссоры с начальником, других мотивов для поджога он не имел и не собирался препятствовать правосудию. Материалы «янтарного» дела, кстати, удалось восстановить в полном объеме.

Впрочем, на завершающей стадии процесса Максим Митасов все же признал вину в полном объеме. По словам его адвоката Ярослава Пакулина, сделал это его подзащитный в надежде на снисхождение суда. При этом, как отметил защитник, это вовсе не означает, что бывший следователь согласен со размером причиненного ущерба. Он напомнил, что после возгорания само здание, которое стояло в очереди на снос, в результате странных манипуляций отремонтировали, потом продали, а затем и снесли при прокладке новой автотрассы. Причем новый владелец здания смог претендовать на компенсацию в размере более 40 млн руб. из-за увеличения кадастровой стоимости. Обо всех нарушениях закона, которые, по мнению защиты, могли бы стать поводом для доследственной проверки, господин Пакулин со своим доверителем сообщили в соответствующие органы, однако прорыва не произошло: «Как говорят, "нету тела — нету дела", аналогия со сгоревшим зданием, на месте которого сейчас скоростная трасса, весьма уместна. Желающих ворошить эту историю не нашлось, несмотря на выявленные нарушения при заключении контрактов на восстановительные работы». Вынесенный Щербинским райсудом приговор Максим Митасов, по словам адвоката, «в целом удовлетворен». «Суд вынес справедливое и обоснованное решение по данному уголовному делу с учетом всех обстоятельств — признания вины, возмещения вреда потерпевшим, наличия тяжелейших заболеваний и инвалидности I группы. Повторное помещение под стражу Митасова повлекло бы непоправимые последствия, ведь недаром эти диагнозы включены в перечень постановления правительства, исключающий нахождение в условиях изоляции. Конечно, суд также принял во внимание прежние заслуги и положительные характеристики Митасова, но ключевая роль — его деятельное раскаяние и состояние здоровья»,— заключил Ярослав Пакулин, отметив, что, возможно, после детального изучения текста приговора и консультаций с доверителем будет принято решение о его обжаловании в части суммы ущерба.

Сергей Сергеев