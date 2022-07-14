Пары не нашлось

В преддверии нового олимпийского цикла фигурное катание в одном из четырех жанров — парном катании — столкнулось с гигантскими потерями. Канадский дуэт Ванесса Джеймс с Эриком Рэдфордом, взявшие бронзовую медаль на мартовском чемпионате мира во французском Монпелье, объявили о завершении спортивной карьеры. Эта пара стала уже шестой по счету из тех, кто входил в костяк элиты и принял решение прекратить выступления на соревнованиях. Теперь в парном катании — при отсутствии российских спортсменов, оказавшихся на фоне российско-украинского кризиса под санкциями,— состязаться, кажется, будет просто некому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд

Фото: Juan Medina / Reuters Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд

Фото: Juan Medina / Reuters

Пресс-служба Федерации фигурного катания Канады (Skate Canada) официально сообщила о том, что первая канадская пара — 34-летняя Ванесса Джеймс с 37-летним Эриком Рэдфордом — завершила соревновательную карьеру. Считавшиеся ветеранами фигуристы выступали вместе всего один сезон, но сумели, во многом благодаря стечению обстоятельств, которое не позволило россиянам приехать на мировое первенство в Монпелье, зацепиться там за бронзу.

В обширной коллекции одного из самых титулованных канадских парников Рэдфорда, до этого в течение десятилетия катавшегося с другой партнершей — Меган Дюамель, командное золото и личная бронза пекинской Олимпиады, по два золота чемпионатов мира и чемпионатов четырех континентов, а также восемь побед на национальном первенстве. Бэкграунд Ванессы Джеймс, ранее соревновавшейся с Морганом Сипре под французским флагом, заметно скромнее: всего одна победа на европейском чемпионате 2019 года в Минске.

Уход этой пары, которую канадская федерация сколотила с прицелом на олимпийский командный турнир, сам по себе назвать громкой новостью довольно сложно. Однако важна она из-за контекста. Дело в том, что Джеймс с Рэдфордом стали уже шестым по счету дуэтом из элиты, объявившим о своем уходе по окончании нынешнего сезона.

Парное катание с подобными потерями не сталкивалось, кажется, никогда. Карьеру из топа рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU) завершили олимпийские чемпионы пекинской Олимпиады из Китая Суй Вэньцзин—Хань Цун, двукратные чемпионы США Эшли Кейн-Гриббл—Тимоти Ледюк, двукратные чемпионы Канады Кирстен Мур-Тауэрс—Майкл Маринаро, семикратные чемпионы Италии Николь Делла Моника—Маттео Гуаризе и семикратные чемпионы Австрии Мириам Циглер—Северин Кифер.

Еще один топовый дуэт из США, Миша Митрофанов с Одри Лу, победившие на чемпионате четырех континентов текущего года в Таллине, распался. Непонятна судьба и испанской пары — Лауры Баркеро с Марко Цандроном. Они стали первыми фигуристами из Испании, которые представляли страну на зимней Олимпиаде в соревнованиях пар. Но завершить выступление в Пекине не смогли: в допинг-пробе Баркеро был обнаружен запрещенный препарат клостебол, из-за чего пара не вышла на произвольную программу.

В следующем сезоне в парном виде, где статус лидеров делили между собой российские фигуристы и китайцы Суй Вэньцзин—Хань Цун, сражаться, похоже, будет практически некому. В минувшем сезоне на этапах Гран-при россияне получили самое большое представительство — семь дуэтов из 29. Им же отошла большая часть — 11 из 18, то есть 61% — разыгрываемых медалей этапов (финал Гран-при не состоялся из-за коронавируса). Чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина с Александром Галлямовым увезли оттуда, к примеру, два золота, серебряные призеры пекинской Олимпиады Евгения Тарасова и Владимир Морозов — золото и серебро, чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова с Дмитрием Козловским — золото и бронзу. Эти же пары поделили между собой затем и медали континентального чемпионата в Таллине.

Но в следующем сезоне Международный союз конькобежцев, решивший придерживаться «изоляционных рекомендаций» Международного олимпийского комитета (МОК), их до стартов не допустил. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) подготовила для отечественных спортсменов альтернативную серию соревнований, получившую название «Гран-при России».

На международной арене, между тем, останутся лишь несколько середняков, которые ранее — в условиях конкуренции — о попадании в элиту могли только мечтать. Речь идет прежде всего о представляющих Грузию Карине Сафиной и Луке Берулаве, американцах Алексе Книрим и Брендоне Фрейзере и китайцах Пэн Чэн с Цзинь Яном. Но приедут ли последние на турниры, если учесть, что китайская федерация в прошлом году решила проигнорировать большую часть соревнований ISU,— большой вопрос.

Екатерина Ремизова