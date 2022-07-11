В очередь за производительностью труда

Белый дом намерен расширить нацпроект по повышению производительности труда, допустив к нему предприятия из любых отраслей в специальном порядке. В правительстве рассчитывают, что при отказе от отраслевых ограничений в нацпроект смогут входить компании одной производственной цепочки — повышение производительности труда на всех этапах создания товара позволит стимулировать наращивание выпуска и насыщение рынка. Хотят власти снизить и собственные риски от послаблений — регионам предстоит доказывать необходимость включения новых предприятий в нацпроект, а при невыполнении ими целевых показателей возмещать расходы федерального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-премьер Андрей Белоусов поддержал открытие возможности участия в нацпроекте по повышению производительности труда не отдельных компаний, а производственных цепочек

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Первый вице-премьер Андрей Белоусов поддержал открытие возможности участия в нацпроекте по повышению производительности труда не отдельных компаний, а производственных цепочек

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Правительство расширяет нацпроект «Производительность труда» — предложение снять ограничения на участие в программах проекта поддержал первый вице-премьер Андрей Белоусов, соответствующие поправки внесены в паспорт проекта. Так, на участие в программах адресной поддержки повышения производительности труда смогут претендовать все системообразующие компании федерального перечня и предприятия с выручкой от 400 млн руб. в специальном порядке — условия их допуска детализирует Минэкономики. В стандартном же режиме возможность участия в нацпроекте есть у предприятий с оборотом до 400 млн руб. и долей иностранного участия до 50% из пяти несырьевых отраслей — обработки, АПК, строительства, транспорта и торговли.

По мнению Андрея Белоусова, расширение нацпроекта позволит нарастить объем выпуска и насытить рынок. «Откроется возможность включать предприятия одной производственной цепочки, чтобы увеличить производительность труда на всех этапах создания конечного товара»,— поясняет чиновник. По оценкам правительства, на предприятиях-участниках показатель растет в среднем в 1,7 раза быстрее, чем в среднем по отрасли (11,1% против 6,7%). При этом повышение производительности в среднем на 12% вызвало расширение выпуска, а не оптимизацию существующего штатного расписания.

Глава профильного департамента Минэкономики Александр Молодцов рассказывает, что раньше концепция нацпроекта сводилась к тому, чтобы получить эффект для экономики в целом, и из-за этого в фокусе были средние и крупные предприятия, распространявшие полученные практики и технологии на поставщиков и подрядчиков. Теперь же регионы смогут включать новые предприятия с учетом собственных потребностей — это может быть важный для субъекта РФ работодатель, элемент производственной цепочки или рынок, который нужно занять после ухода иностранных компаний.

Для роста производительности труда в экономике РФ на 20% к 2024 году правительством предусмотрена помощь компаниям по двум направлениям: системной занимается Минэкономики (подготовка кадров, финансовое стимулирование, дерегулирование), а адресной — федеральный и региональные центры компетенций в 60 субъектах РФ. Последние работают напрямую с компаниями, помогая кратно увеличить объем выпускаемой продукции за счет внедрения бережливого производства, совершенствования управления, логистики и сбыта продукции. В правительстве считают, что роль консалтинга существенно возрастет из-за ухода иностранных компаний.

Инфраструктура поддержки производительности труда также включает АНО «Цифровые технологии производительности» (в ведении Минпромторга) и конкурс «Вордскиллс» — они обеспечивают доступ предприятий к отечественным цифровым технологиям и повышение уровня компетенций инженерного и рабочего состава.

Как пояснили “Ъ” в Минэкономики, к участию в нацпроекте уже привлечено 3,6 тыс. компаний, предполагается, что к 2024 году получат поддержку 6,3 тыс. Отметим, что нацпроект является довольно доступным инструментом частичного решения проблемы санкционного дисбаланса спроса и предложения — он не требует больших финансовых вливаний и во многом рассматривается как альтернативная траектория повышения эффективности производства за счет оптимизации внутренних процессов в отсутствие источников инвестиций. Так, еще в 2020 году эффект от реализации нацпроекта вдвое превысил расходы на него, а чистый экономический эффект составил 37 млрд руб.

Впрочем, правительство создаст и дополнительные механизмы снижения бюджетных рисков от послаблений. Для спецрежима допуска к нацпроекту регионам придется обосновать включение компании в нацпроект — для этого потребуется представить прогноз социально-экономического эффекта от адресной поддержки и определить целевые показатели. Если они не будут достигнуты, регион компенсирует федеральному бюджету затраты.

Диана Галиева