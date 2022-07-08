Для спасения Ани Карамышевой не хватает 734 607 руб.

Невролог реабилитационного центра «Три сестры» Любовь Николаева (д. Райки, Московская обл.): «Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, после выхода из комы утратила мобильность, навыки самообслуживания, не может стоять и садиться без помощи. Речь односложная. Аня нуждается в продолжении восстановительного лечения по индивидуальной программе, включающей занятия с физиотерапевтом, эрготерапевтом, логопедом и курсы массажа. Мы будем работать над восстановлением бытовых навыков — научим девочку одеваться, самостоятельно есть, сидя за столом в коляске, чистить зубы, садиться и пересаживаться в коляску с минимальной помощью. Пока реабилитация проходила успешно. Надеюсь, нам удастся добиться новых позитивных результатов».

Стоимость лечения 1 457 607 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 700 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Курск» соберут 23 тыс. руб. Не хватает 734 607 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Аню Карамышеву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Аниной мамы — Людмилы Юрьевны Карамышевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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