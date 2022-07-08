65 тысяч составило число ипотечных кредитов, выданных банками в июне этого года, сообщили вчера в «Дом.РФ». Показатель вырос на 80% по сравнению с маем, когда граждане получили лишь 36,6 тыс. ипотечных займов, что стало худшим показателем с 2018 года. Восстановление темпов жилищного кредитования во многом объясняется оживлением после праздничного мая и снижением ключевой ставки ЦБ: в июне она возвращена к февральскому значению 9,5%. Также была снижена ставка по программе льготной ипотеки с 9% до 7%. Тем не менее ипотечные показатели существенно отстают от прошлогодних значений. Сейчас, по данным «Дом.РФ», средняя рыночная ставка по ипотеке составляет примерно 10,5%.