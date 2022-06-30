Теннис
Wimbledon
Мужчины. Второй круг. Новак Джокович (Сербия, 1)—Танаси Коккинакис (Австралия) 6:1, 6:4, 6:2. Юго Эмбер (Франция)—Каспер Рууд (Норвегия, 3) 3:6, 6:2, 7:5, 6:4. Фрэнсис Тиафо (США, 23)—Максимилиан Мартерер (Германия) 6:2, 6:2, 7:6 (7:3). Николоз Басилашвили (Грузия, 22)—Кентен Алис (Франция) 7:6 (9:7), 0:6, 7:5, 7:6 (7:5). Кэмерон Норри (Великобритания, 9)—Хауме Мунар (Испания) 6:4, 3:6, 5:7, 6:0, 6:2. Янник Синнер (Италия, 10)—Микаэль Имер (Швеция) 6:4, 6:3, 5:7, 6:2. Карлос Алькарас (Испания, 5)—Таллон Грикспор (Нидерланды) 6:4, 7:6 (7:0), 6:3.
Женщины. Первый круг. Джессика Пегула (США, 8)—Донна Векич (Хорватия) 6:3, 7:6 (7:2). Каролина Плишкова (Чехия, 6)—Тереза Мартинцова (Чехия) 7:6 (7:1), 7:5. Грет Миннен (Бельгия)—Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) 6:4, 6:0. Второй круг. Юле Нимайер (Германия)—Анетт Контавейт (Эстония, 2) 6:4, 6:0. Елена Остапенко (Латвия, 12)—Янина Викмайер (Бельгия) 6:2, 6:2. Каролин Гарсия (Франция)—Эмма Радукану (Великобритания, 10) 6:3, 6:3. Анжелик Кербер (Германия, 15)—Магда Линетте (Польша) 6:3, 6:3. Мария Саккари (Греция, 5)—Виктория Томова (Болгария) 6:4, 6:3.
Шахматы
Кандидатский турнир
Десятый тур. Ян Непомнящий (Россия)—Теймур Раджабов (Азербайджан) 0,5:0,5. Рихард Раппорт (Венгрия)—Дин Лижэнь (Китай) 0:1. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)—Фабиано Каруана (США) 1:0. Хикару Накамура (США)—Алиреза Фирузджа (Франция) 1:0.
Положение участников. 1. Непомнящий — 7 очков. 2 Каруана — 5,5. 3. Накамура — 5,5. 4. Дин Лижэнь — 5,5. 5. Раджабов — 4,5. 6. Дуда — 4. 7. 7. Раппорт — 4. 8. Фирузджа — 4.