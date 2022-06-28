Первый круг Wimbledon

Мужчины. Рейлли Опелка (США, 15)—Карлос Табернер (Испания) 7:6 (7:5), 6:4, 6:4. Стив Джонсон (США)—Григор Димитров (Болгария, 18) 4:6, 5:2, отказ. Алекс Де Минор (Австралия, 19)—Уго Деллиен (Боливия) 6:1, 6:3, 7:5. Рафаэль Надаль (Испания, 2)—Франсиско Черундоло (Аргентина) 6:4, 6:3, 3:6, 6:4. Диего Шварцман (Аргентина, 12)—Стефан Козлов (США) 6:3, 6:2, 6:2. Максим Кресси—Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6)—6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (11:9), 7:6 (7:5).
Женщины. Ига Швёнтек (Польша, 1)—Яна Фетт (Хорватия) 6:0, 6:3. Айла Томлянович (Австралия)—Джил Тайхманн (Швейцария, 18) 6:2, 6:3. Барбора Крейчикова (Чехия, 13)—Марина Заневская (Бельгия) 7:6 (7:4), 6:3. Паула Бадоса (Испания, 4)—Луиса Чирико (США) 6:2, 6:1. Коко Гауфф (США, 11)—Елена-Габриела Русе (Румыния) 2:6, 6:3, 7:5. Мария Саккари (Греция, 5)—Зое Хайвс (Австралия) 6:1, 6:4. Елена Остапенко (Латвия, 12)—Осеан Доден (Франция) 6:4, 6:4. Ван Цян (Китай)—Белинда Бенчич (Швейцария, 14) 6:4, 5:7, 6:2. Аманда Анисимова (США, 20)—Юань Юэ (Китай) 6:3, 6:4. Симона Халеп (Румыния, 16)—Каролина Мухова (Словакия) 6:3, 6:2. Петра Квитова (Чехия, 25)—Джасмине Паолини (Италия) 2:6, 6:4, 6:2.