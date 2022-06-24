Футбол
Рейтинг национальных сборных FIFA
1 (1). Бразилия — 1837,56 очка. 2 (2). Бельгия — 1821,92. 3 (4). Аргентина — 1770,65. 4 (3). Франция — 1764,85. 5 (5). Англия — 1737,46. 6 (7). Испания — 1716,93. 7 (6). Италия — 1713,86. 8 (10). Нидерланды — 1679,41. 9 (8). Португалия — 1678,65. 10 (11). Дания — 1665,47. 11 (12). Германия — 1658,96. 12 (9). Мексика — 1649,57. 13 (13). Уругвай — 1643,71. 14 (15). США — 1635,01. 15 (16). Хорватия — 1632,15. 16 (14). Швейцария — 1621,43. 17 (17). Колумбия — 1604,07. 18 (20). Сенегал — 1593,45. 19 (18). Уэльс — 1582,13. 20 (19). Швеция — 1563,44… 35 (36). Россия — 1493,42.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.