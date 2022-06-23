ЦСКА ищут стратегического инвестора

В четверг в одну из главных тем, касающихся российского футбола, превратилось будущее футбольного ЦСКА. Целый ряд источников сообщили о том, что ВЭБ.РФ, владеющий клубом с 2020 года, отказывается от этого статуса из-за наложенных на него международных санкций, осложняющих в том числе деятельность клуба. В самой госкорпорации заявили о том, что ее отношения с ЦСКА предполагают в том числе «поиск стратегического инвестора», а также о готовности выйти из клубного капитала в случае поступления «рыночного предложения от качественного инвестора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что ВЭБ.РФ в ближайшее время намерен отказаться от статуса владельца ЦСКА, сообщил целый ряд медиаресурсов, таких как Sports.ru, Championat.com, со ссылкой на различные источники. Все они утверждают, что решение связано в первую очередь с американскими санкциями, наложенными на госкорпорацию и связанные с ней структуры, в том числе футбольный клуб, после начала военной спецоперации России на Украине. Источник “Ъ”, занимающийся бизнесом в сфере футбола, подтвердил, что они действительно могут осложнить армейцам, которые заняли в прошедшем чемпионате России пятое место, а в июне назначили новым главным тренером вместо Алексея Березуцкого работавшего с бронзовым призером первенства «Сочи» Владимира Федотова, например, деятельность на летнем трансферном рынке. Некоторые источники утверждают, что ЦСКА может перейти под контроль ДОМ.РФ, который возглавляет бывший президент Российского футбольного союза (РФС) и министр спорта РФ Виталий Мутко.

Правда, сам ДОМ.РФ эту информацию не подтвердил. «ЦСКА — хорошая команда, но нам о переходе ЦСКА под управление компании ничего не известно»,— заявили в пресс-службе организации.

ВЭБ.РФ закрыл сделку по приобретению 77,63% акций московского гранда в апреле 2020 года. До этого ЦСКА принадлежал компании Bluecastle Enterprises (ее основным бенефициаром считался президент клуба Евгений Гинер). Контроль над ним обошелся госкорпорации, ранее кредитовавшей армейцев, согласно ее отчету, в 18 млрд руб. Название «ВЭБ Арена» носит домашний стадион ЦСКА.

В самом ВЭБ.РФ ответили на запрос “Ъ” по поводу ситуации заявлением, в котором говорится о том, что отношения госкорпорации и ЦСКА «строятся по формату широкого стратегического партнерства» и предполагают «поддержку клуба по привлечению спонсоров», а также «поиск стратегического инвестора». ВЭБ.РФ «заинтересован в продолжении эффективной работы клуба» в том числе «в связи с наложенными на него ограничениями». При этом госкорпорация готова выйти из капитала ЦСКА, когда получит «рыночное предложение от качественного инвестора», «заинтересованного в его развитии».

В этом году уже был пример отказа попавшего под санкции владельца известного футбольного клуба от своего статуса. В конце февраля ВТБ объявил о том, что принял решение вернуть почти сто процентов акций московского «Динамо» его прежнему владельцу — Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) «Динамо». Правда, банк, объясняя его, отмечал, что «ключевая миссия инвестиционной группы ВТБ завершена», а клуб «обеспечен всем необходимым для поступательного, долгосрочного развития».

Алексей Доспехов