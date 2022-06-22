Игорь Шестеркин отбил награду

Российский голкипер Игорь Шестеркин стал одним из триумфаторов церемонии вручения индивидуальных наград НХЛ. Феноменально надежно отыграв, по сути, в первом же своем полноценном американском сезоне, игрок «Нью-Йорк Рейнджерс» получил Vezina Trophy — приз лучшему вратарю лиги. Конкурентов у Шестеркина фактически не было. Приз самому ценному игроку чемпионата — Hart Trophy — достался лучшему снайперу регулярного первенства Остону Мэттьюзу из «Торонто Мейпл Лифс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Шестеркин стал третьим россиянином, получившим Vezina Trophy — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ

Фото: John Bazemore / AP Игорь Шестеркин стал третьим россиянином, получившим Vezina Trophy — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ

Фото: John Bazemore / AP

Сотрудников официального сайта НХЛ, отвечавших за освещение церемонии вручения индивидуальных наград за достижения в регулярном чемпионате НХЛ, которая состоялась в Тампе, удивило не то, что приз лучшему голкиперу достался Игорю Шестеркину, а то, что, оказывается, победа не была абсолютной. Они отметили, что вообще-то предполагалось, что Шестеркину отдадут первое место все без исключения генеральные менеджеры клубов лиги (а именно они определяют обладателя Vezina Trophy), но нет, три голоса получили другие вратари. Не швед Якоб Маркстрём из «Калгари Флеймс» с финном Юусе Саросом из «Нэшвилл Предаторс», попавшие вместе с лауреатом в тройку финалистов, а датчанин Фредерик Андерсен из «Каролина Харрикейнс» и два соотечественника Игоря Шестеркина — Андрей Василевский из «Тампа-Бей Лайтнинг» и Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс». Дело в том, что выбор выглядел абсолютно очевидным — никакой интриги.

Завершающийся сейчас сезон (в нем осталось доиграть лишь финальную серию Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Тампой») был, по сути, первым полноценным сезоном в Северной Америке для выступавшего в КХЛ за СКА 26-летнего Игоря Шестеркина.

В «Нью-Йорк Рейнджерс» выбранный этим клубом на драфте восьмилетней давности под невысоким 118-м номером хоккеист попал в 2019 году. Но тогда, будучи дебютантом НХЛ, он не имел статуса основного вратаря команды (основным еще был выдающийся швед Хенрик Лундквист, недавно закончивший карьеру) и выходил на лед нечасто. А следующее регулярное первенство сильно урезал поздний старт из-за пандемии коронавируса: Шестеркину, уже первому номеру «Рейнджерс», в нем довелось провести лишь 35 матчей.

О нем и тогда говорили, как о вратаре, готовом вот-вот превратиться в топовую фигуру. Но прошедший чемпионат, в котором Шестеркин сыграл в 53 встречах, пожалуй, доказал, что те, кто давал такие оценки, даже слегка недооценивали масштаб его таланта.

На самом деле это был феноменально успешный для него сезон. Цифры тезис неплохо доказывают.

Игорь Шестеркин, сыгравший шесть «сухих» матчей, был первым в лиге сразу по двум важнейшим статистическим показателям — среднему количеству пропущенных за игру голов (2,07) и проценту отраженных бросков — 93,5% от пришедшихся в створ.

Вторая цифра наиболее показательна. В истории НХЛ было всего два вратаря, у которых при более чем 50 сыгранных в «регулярке» матчах, то есть при серьезной нагрузке, исключающей всякие случайности, процент был чуточку, на десятые доли, лучше: это великий Доминик Гашек в 1998–1999 годах и Тим Томас в 2010–2011 годах.

А еще нетрудно заметить жесткую связь между персональными достижениями Игоря Шестеркина и достижениями его клуба. До того как Шестеркин обрел фантастическую крепость, «Рейнджерс» был рядовым середняком НХЛ. В 2021 году он даже не попал в play-off. В 2022-м ньюйоркцы уверенно пробились в кубковую стадию, добрались в ней до полуфинала (на этой стадии они срезались на фаворите «Тампе»), а особенности их трансформации также неплохо иллюстрирует статистика. Прежде «Рейнджерс» отличал явный атакующий перекос. Теперь же никакого перекоса нет: по среднему количеству пропущенных голов за игру — 2,49 — клуб был вторым в регулярном чемпионате. А его защитник Адам Фокс, рассказывая о роли Шестеркина, лишь подтверждал, что благодаря голкиперу команда «выигрывала матчи, которые не должна была выиграть».

Форма и возможности Игоря Шестеркина — третьего российского вратаря, взявшего Vezina Trophy (Сергею Бобровскому он достался в 2013 и 2017 годах, Андрею Василевскому — в 2019 году) — настолько впечатлили представителей хоккейного сообщества Северной Америки, что его включили и в тройку претендентов на приз просто лучшему хоккеисту НХЛ — Hart Trophy, хотя голкиперы за него борются крайне редко. Тут, правда, с наградой у Шестеркина не срослось. Он уступил двум форвардам — Коннору Макдэвиду из «Эдмонтон Ойлерс» и Остону Мэттьюзу из «Торонто Мейпл Лифс». Макдэвид первенствовал в бомбардирской гонке «регулярки», Мэттьюз — в снайперской, и заброшенные им 60 шайб стали аргументом более весомым для членов Ассоциации хоккейных журналистов, нежели 123 очка оппонента.

Алексей Доспехов