Отечеству серверны

Росгвардия рассматривает идею улучшения своего имиджа с помощью компьютерных игр, поданную депутатами Госдумы. Речь может идти о выпуске проекта с нуля или интеграции брендирования службы в существующие игры — например, «Калибр» от 1С. Финансировать проект предлагается через гранты. Эксперты сомневаются, что российские студии рискнут взяться за такой проект на фоне санкций и военных действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, направленным 27 мая директору Росгвардии Виктору Золотову. В документе службе предлагается поднять ее престиж с помощью компьютерных игр: «Использование таких форм медиакоммуникации в целях продвижения патриотических ценностей, формирования позитивного образа Росгвардии, героизации ведомства и его истории может иметь исключительно важное значение».

В Росгвардии “Ъ” подтвердили получение письма, добавив, что «ведется проработка этой инициативы». Как «самому молодому силовому ведомству, находящемуся на переднем фронте борьбы с преступностью, терроризмом, защищающему территориальную целостность страны», Росгвардии целесообразно использовать новые формы медиакоммуникаций, пояснил “Ъ” господин Хинштейн. По его мнению, подход «целесообразно расширить и на другие силовые ведомства».

В документе также сказано, что на площадке комитета Госдумы прошло совещание на эту тему, в котором принимали участие представители Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) и Минцифры. По итогам встречи участники видят две возможности популяризировать Росгвардию: через создание новой компьютерной тактическо-командной игры о ведомстве или через интеграцию его брендирования «с созданием уникальных персонажей» в существующую компьютерную игру — например, онлайн-шутер «Калибр» (разработчик — кипрская 1C-777 Limited). Финансирование может быть реализовано в рамках гранта РФРИТ и иных бюджетных мер поддержки без использования средств Росгвардии, следует из письма господина Хинштейна.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 1C-777 Limited создана в 2012 году. Студия известна серией игр «Ил-2 Штурмовик». В октябре 2021 года она зарегистрировала российское ООО «1С Геймс Студиос», которое возглавляет Альберт Жильцов. Он также выступает креативным продюсером проекта «Калибр». Представитель 1С подтвердил, что у нее есть доля в 1C-777 Limited. Господин Жильцов отказался от комментариев. В 1С сказали, что «упомянутые инициативы» компании неизвестны.

По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, вопрос популяризации Росгвардии через компьютерные игры обсуждался в последние полгода, то есть еще до начала военных действий на Украине: «Участники одной из встреч предложили VK сделать отдельную игру про Росгвардию, но компания согласилась предоставить только экспертную поддержку». В VK отказались от комментариев.

В Минцифры “Ъ” заявили, что считают игры «одним из важных элементов IT-индустрии и вместе с представителями отрасли обсуждают оптимальные формы поддержки их развития». Глава АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский считает идею удачной: «Такая интеграция — мировая практика. Давайте вспомним SWAT (создана американской Irrational Games.— “Ъ”), где специальный полицейский отряд выезжает на обезвреживание преступников и асоциальных элементов. Больше всего запоминается не сам игровой процесс, а миссии: ты понимаешь, чем заняты эти люди, в чем сложность и тонкость их работы».

Господин Гореславский подчеркивает, что исполнение проекта «не должно быть топорным»: от содержания, сценария, визуальной составляющей игры зависит, как будет воспринята информация. ИРИ уже выделил новосибирской студии 260 млн руб. на разработку к 2024 году компьютерной игры в жанре Action-RPG о периоде Смутного времени в России. На ПМЭФ ИРИ представил также игру по славянской мифологии «Тартария» студии «Сиридар» и ММО-проект с элементами RPG студии Magic Factory Animation по компьютерному мультфильму «Формула воды». Проекты должны выйти в 2023–2024 годах.

Но собеседник “Ъ” в крупной международной игровой студии сомневается, что какая-либо российская компания возьмется за проект для Росгвардии: «Даже попытка интегрировать службу в существующую игру моментально приведет к санкциям как в адрес компании, так и в адрес конкретных разработчиков». По его мнению, это «однозначная пропаганда и огромные риски».

Никита Королев