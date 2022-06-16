Защита от кандидатского

Сегодня в Мадриде открывается главное шахматное соревнование сезона — кандидатский турнир, в котором восемь гроссмейстеров определят обладателя претендентского статуса, то есть участника будущего матча за титул чемпиона мира, принадлежащего норвежцу Магнусу Карлсену. В числе тех, кто за него поборется,— российский шахматист Ян Непомнящий, проигравший Карлсену в предыдущем чемпионском поединке. И веских причин думать, что у него очень мало шансов снова добраться до такого матча, нет, учитывая отсутствие среди соперников хотя бы одного, похожего на явного фаворита без изъянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ян Непомнящий не является безусловным фаворитом кандидатского турнира, но шансы вновь добраться до чемпионского матча у него есть

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Ян Непомнящий не является безусловным фаворитом кандидатского турнира, но шансы вновь добраться до чемпионского матча у него есть

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Пандемия коронавируса перетряхнула весь шахматный календарь, а чемпионский цикл спрессовала до предела. Мадридский кандидатский турнир проходит всего через год с небольшим после завершения предыдущего — екатеринбургского, разбившегося из-за приостановки на две половинки, и спустя полгода — после матча за титул чемпиона мира в Дубае. И на шахматных сайтах еще в тренде анализ выступлений в обоих соревнованиях нынешнего российского лидера Яна Непомнящего. В Екатеринбурге он что в первом, пришедшемся на 2020-й, что во втором, уже в 2021 году, круге был очень хорош, одержав убедительную победу. В чемпионском поединке держался против Магнуса Карлсена, безусловного шахматного флагмана века, пять партий так неплохо, что в нем уже начали подозревать человека, способного положить конец длящемуся почти целое десятилетие доминированию норвежца, но потом отдал марафонскую шестую — и уже не смог поддерживать иллюзию полного равенства.

Дубайский матч пришлось останавливать, не доиграв три партии, при разгромном счете 7,5:3,5 в пользу Карлсена. Но приз получил не только он, но и его соперник. Международная шахматная федерация (FIDE) отправляет проигравшего в поединке снова пытать счастья в кандидатском турнире без отбора, который приходится проходить всем остальным семи гроссмейстерам. Ну всем — это с некоторыми оговорками.

На самом деле через полноценный отбор в кандидатский турнир пришлось просачиваться лишь пяти шахматистам. Поляк Ян-Кшиштоф Дуда получил путевку как победитель Кубка мира, иранец Алиреза Фируджа, сейчас представляющий Францию, вместе с американцем Фабиано Каруаной — как финишировавшие на первом и втором местах в Grand Swiss Tournament, американец Хикару Накамура и венгр Рихард Раппорт — как лучшие по итогам серии Гран-при, наиболее свежего из испытаний, состоявшегося уже в нынешнем году.

А вот еще два человека наряду с Непомнящим от квалификации были избавлены, получив подарки от FIDE. Азербайджанца Теймура Раджабова она наградила мадридской путевкой, приняв во внимание тот факт, что, заработав право играть в кандидатском турнире в Екатеринбурге, он до него так и не долетел, не захотев рисковать здоровьем и предсказав, что коронавирус все равно сорвет состязание. А китайцу Дин Лижэню право сыграть в испанской столице досталось после ЧП с россиянином Сергеем Карякиным. FIDE дисквалифицировала финалиста Кубка мира за то, что, по мнению FIDE, тот слишком публично и громко поддержал военную операцию на Украине. Вакансию по правилам полагалось заполнить шахматистом с наивысшим рейтингом из тех, кто не отобрался. Таким оказался Дин Лижэнь, который был, правда, вынужден выполнить еще одно условие — сыграть достаточное количество официальных классических партий. Китайцу из-за жестких ограничений, действовавших на родине и препятствовавших выезду на зарубежные соревнования, не хватало трех десятков. Но он, словно спустившийся в забой ради рекорда пятилетки стахановец, задачу в кратчайшие сроки выполнил, чуть ли не месяц, кажется, вообще не вставая из-за доски.

Ни про кого из семи оппонентов Яна Непомнящего, каким бы путем он ни проследовал в Мадрид, конечно, все равно не скажешь, будто бы он случайный там человек. У всех есть серьезные достижения. У всех — яркая биография. Все — или в топ-десятке классификации FIDE, как и Ян Непомнящий, располагающийся сейчас на седьмой позиции, или поблизости от нее.

Но ни про кого не скажешь, и что он похож на безусловного фаворита без единого изъяна. У Дин Лижэня нынче выдающийся, за 2800 (больше только у Магнуса Карлсена) рейтинг, но «набил» он его в партиях со скромными соотечественниками. А полноценной практики перед кандидатским турниром у него было не так много, чтобы наверняка набрать подходящий тонус.

На форму Теймура Раджабова намекает его участие в финишировавшем на прошлой неделе супертурнире Norway Chess. Он занял предпоследнее, девятое, место, притом что выше очутились шахматисты, в кандидатский турнир не пробившиеся или даже о нем и не мечтавшие.

Фабиано Каруана, в 2018 году на равных вплоть до тай-брейка рубившийся в чемпионском матче с Карлсеном, давно переживает что-то наподобие карьерной стагнации: уровень игры, безусловно, высок, но не хватает чего-то экстраординарного.

Рихарду Раппорту и Яну-Кшиштофу Дуде жутко не хватает стабильности, без которой в кандидатском турнире, по идее, не выжить. А Хикару Накамура вообще уже несколько лет как профессионал в области скорее не «традиционных» шахмат, а шахматного интернет-стриминга. Его стихия — блиц, а «классика» — так, хобби.

Сам Магнус Карлсен выделяет как самого интересного, самого принципиального (настолько принципиального, что готов отказаться от чемпионского матча, если выпадет встречаться с другим) для себя соперника Алирезу Фируджу — шахматного вундеркинда с невероятным природным даром. Но в его возрасте (а Фирудже 19 исполнится 18 июня, уже после старта кандидатского турнира) на чемпионский титул не замахивались даже главные гении жанра — Бобби Фишер, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров. Все-таки такой градус конкуренции требует определенной матерости.

И в этом смысле Ян Непомнящий точно не хуже всех остальных. Опыт, включая опыт специфический, именно кандидатских турниров, стабильность — его несомненные козыри, едва ли уничтоженные разгромным проигрышем в дубайском матче чересчур уж сильному противнику, который, что уж там говорить, может свысока посматривать на любого из тех, кто будет биться в Мадриде за возможность пересечься с шахматным королем.

Алексей Доспехов