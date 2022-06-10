Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ранний старт

Младенцы с патологиями почек в больнице имени Сперанского

У старинного партнера Русфонда, московской Детской городской клинической больницы №9 имени Г. Н. Сперанского — настоящее чудо. За 2,5 года работы Центра неонатальной нефрологии и диализа команде врачей удалось создать свою уникальную технологию гемодиализа новорожденных. Это и методика перитонеального диализа, которую можно применять даже у младенцев с весом меньше 500 граммов, и выездная бригада, которая подключает ребенка к диализу прямо в роддоме. О своей работе Русфонду рассказала Анастасия Макулова, анестезиолог-реаниматолог, руководитель Центра неонатальной нефрологии и диализа.

— У нас сейчас в реанимации ребенок весом 490 граммов. Уже снят с диализа, состояние стабильное,— улыбается Анастасия.

У нее хирургическая роба с веселыми зверюшками и цветные пряди в волосах — пациенты совсем крошечные, но тоже любят все яркое и красивое. У доктора звонит телефон.

— Да, понимаю, да, ребенок тяжелый, но это ж не повод ему помирать? Значит, его надо лечить, диализ начинать,— энергично отвечает Анастасия, а чуть позже поясняет: — Коллеги из Астрахани звонят, советуются. Учим тут всю страну.

Анастасия показывает мне свой телефон — там в списке чатов десятки городов из 63 российских регионов.

— Наши дети — «редкие», по статистике — 1–2%. Если за год в реанимацию роддома попадает 300 детей, из них в диализе нуждаются три-четыре младенца. У врачей в регионах нет возможности научиться с ними работать, нет достаточного опыта, а у нас есть.

Правда, нарабатывался опыт непросто. Приходилось преодолевать консервативность системы и скепсис коллег. «Это эксперименты на детях», «Это не для нас, только зарубежные коллеги так могут»,— так говорили они поначалу. Тогда погибали практически все недоношенные новорожденные, попавшие на диализ, и 60% доношенных.

— Было трудно не потерять веру в свое дело, – признается доктор. – Наша команда врачей начала думать, анализировать. Получалось, что 30% детей погибали в первые сутки в больнице и 20% — на вторые сутки. Летальность в такие сроки говорила, кричала о том, что ребенка нельзя было перевозить. Диализ надо было начинать делать сразу на месте, в роддоме. И тогда мы стали выезжать к детям сами. Приезжали с хирургами в роддом, стабилизировали ребенка, а потом уже забирали его в больницу на долечивание. Потом появился центр в больнице имени Сперанского.

Эта практика принесла впечатляющие результаты. В мире 70% летальных исходов у таких детей считается нормальной цифрой. В Центре неонатальной нефрологии и диализа статистика другая: у доношенных младенцев летальность — 30%, у недоношенных — меньше 60%. Доктор Макулова говорит, что главное для младенцев на диализе — ранний старт и комплексный подход.

— Сам по себе диализ не спасет пациента, если нет согласия врачей об объемах инфузий, антибиотиках, кардиотониках, особенностях питания, работе с аппаратом искусственной вентиляции легких. Нельзя закрыть только какую-то одну потребность, нужна комплексная помощь,— поясняет доктор.

А еще лучше — междисциплинарный подход, которого удалось достичь на базе Детской больницы имени Сперанского. Как правило, отказ почек — не единственная патология у маленьких пациентов Макуловой. Им необходимы консультации нейрохирурга, кардиолога, иммунолога, офтальмолога. Все эти специалисты ведут ребенка после реанимации, а потом наблюдают в течение нескольких лет.

Между тем снова звонят из Астрахани.

— Развернули оборудование, подключают ребеночка,— передает мне Анастасия суть разговора.— Ну, значит, есть шанс, что будет жив-здоров.

весь сюжет

rusfond.ru/issues/issues/956

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...