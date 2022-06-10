Ранний старт

У старинного партнера Русфонда, московской Детской городской клинической больницы №9 имени Г. Н. Сперанского — настоящее чудо. За 2,5 года работы Центра неонатальной нефрологии и диализа команде врачей удалось создать свою уникальную технологию гемодиализа новорожденных. Это и методика перитонеального диализа, которую можно применять даже у младенцев с весом меньше 500 граммов, и выездная бригада, которая подключает ребенка к диализу прямо в роддоме. О своей работе Русфонду рассказала Анастасия Макулова, анестезиолог-реаниматолог, руководитель Центра неонатальной нефрологии и диализа.

— У нас сейчас в реанимации ребенок весом 490 граммов. Уже снят с диализа, состояние стабильное,— улыбается Анастасия.

У нее хирургическая роба с веселыми зверюшками и цветные пряди в волосах — пациенты совсем крошечные, но тоже любят все яркое и красивое. У доктора звонит телефон.

— Да, понимаю, да, ребенок тяжелый, но это ж не повод ему помирать? Значит, его надо лечить, диализ начинать,— энергично отвечает Анастасия, а чуть позже поясняет: — Коллеги из Астрахани звонят, советуются. Учим тут всю страну.

Анастасия показывает мне свой телефон — там в списке чатов десятки городов из 63 российских регионов.

— Наши дети — «редкие», по статистике — 1–2%. Если за год в реанимацию роддома попадает 300 детей, из них в диализе нуждаются три-четыре младенца. У врачей в регионах нет возможности научиться с ними работать, нет достаточного опыта, а у нас есть.

Правда, нарабатывался опыт непросто. Приходилось преодолевать консервативность системы и скепсис коллег. «Это эксперименты на детях», «Это не для нас, только зарубежные коллеги так могут»,— так говорили они поначалу. Тогда погибали практически все недоношенные новорожденные, попавшие на диализ, и 60% доношенных.

— Было трудно не потерять веру в свое дело, – признается доктор. – Наша команда врачей начала думать, анализировать. Получалось, что 30% детей погибали в первые сутки в больнице и 20% — на вторые сутки. Летальность в такие сроки говорила, кричала о том, что ребенка нельзя было перевозить. Диализ надо было начинать делать сразу на месте, в роддоме. И тогда мы стали выезжать к детям сами. Приезжали с хирургами в роддом, стабилизировали ребенка, а потом уже забирали его в больницу на долечивание. Потом появился центр в больнице имени Сперанского.

Эта практика принесла впечатляющие результаты. В мире 70% летальных исходов у таких детей считается нормальной цифрой. В Центре неонатальной нефрологии и диализа статистика другая: у доношенных младенцев летальность — 30%, у недоношенных — меньше 60%. Доктор Макулова говорит, что главное для младенцев на диализе — ранний старт и комплексный подход.

— Сам по себе диализ не спасет пациента, если нет согласия врачей об объемах инфузий, антибиотиках, кардиотониках, особенностях питания, работе с аппаратом искусственной вентиляции легких. Нельзя закрыть только какую-то одну потребность, нужна комплексная помощь,— поясняет доктор.

А еще лучше — междисциплинарный подход, которого удалось достичь на базе Детской больницы имени Сперанского. Как правило, отказ почек — не единственная патология у маленьких пациентов Макуловой. Им необходимы консультации нейрохирурга, кардиолога, иммунолога, офтальмолога. Все эти специалисты ведут ребенка после реанимации, а потом наблюдают в течение нескольких лет.

Между тем снова звонят из Астрахани.

— Развернули оборудование, подключают ребеночка,— передает мне Анастасия суть разговора.— Ну, значит, есть шанс, что будет жив-здоров.

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Оксана Пашина, корреспондент Русфонда