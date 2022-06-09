Налогами земля полнится

Законопроект о расширении периметра налога на дополнительный доход будет дополнен ко второму чтению в Госдуме новыми участками. Их число будет увеличено с 27 до 86, из которых третья группа (выработанные месторождения в Западной Сибири) пополнится 30 участками, а остальные будут включены в четвертую группу (новые месторождения в Западной Сибири). При этом, по данным “Ъ”, для участков четвертой группы было решено увеличить лимит по извлекаемым запасам с 300 млн до 365 млн тонн. Квота по таким участкам уже выбрана, а по участкам третьей группы — не полностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Комитет Госдумы по бюджету предложил рассмотреть во втором чтении расширение перечня участков для перехода на налог на дополнительный доход (НДД). Законопроект, который начал обсуждаться с конца 2021 года и был одобрен Госдумой в марте в первом чтении, предполагает внесение новых участков в третью (расположенные в Западной Сибири зрелые активы с выработанностью 20–80%) и четвертую группы НДД (новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5%). Новыми поправками, которые 15 июня вынесут на второе чтение, в третью группу добавляется 26 новых участков, а в четвертую — 33.

Таким образом, общее количество новых участков с учетом первого чтения составит 30 в третьей группе и 56 в четвертой, а общее количество участков на НДД с учетом уже имеющихся по двум группам составит 157. «Спорные вопросы», которые возникали у министерств или касались первоначальных критериев включения участков, «даже были вынесены на уровень вице-премьера, курирующего отрасль», рассказала 9 июня Ольга Ануфриева, один из разработчиков проекта.

Нефтекомпаниям, как правило, выгодно переходить на НДД, поскольку тот в отличие от НДПИ взимается не с объемов добытой нефти, а с выручки от продажи сырья за вычетом расходов.

НДД особенно выгоден для месторождений с высокими затратами.

В частности, ЛУКОЙЛ, у которого основная ресурсная база состоит из зрелых месторождений Западной Сибири, выступал за перевод на НДД всех активов в регионе. «Режим НДД позволяет сохранять производственную гибкость и обеспечить доходы бюджета РФ,— цитировал РБК вице-президента ЛУКОЙЛа Леонида Федуна.— Просто он должен стать доминирующим фискальным инструментом».

Исходно предполагалось, что общий для нефтекомпаний лимит по переводу на НДД — 15 млн тонн ежегодной добычи (квоты распределяются пропорционально доле в добыче нефти в РФ) для третьей группы и 300 млн тонн извлекаемых запасов для четвертой группы.

Теперь, по данным “Ъ”, было решено увеличить лимит по извлекаемым запасам до 365 млн тонн.

Эта квота, рассказывают собеседники “Ъ”, была выбрана нефтекомпаниями полностью, а вот по третьей группе она пока не выбрана на треть: Минфин отклонял предложения компаний, которые не соответствовали критерию бюджетной эффективности. Минэнерго в феврале еще озаботилось проблемой недобора квот. На тот момент свои лимиты по третьей группе в 2 млн тонн выбрал только ЛУКОЙЛ, а, например, самую высокую квоту — 5 млн тонн — не выбрала «Роснефть».

НДД гарантирует возможность рентабельно добывать нефть с месторождений, убыточных при текущей налоговой системе из-за высокой себестоимости добычи, отмечает управляющий партнер Kept Антон Усов. Эффектом подобной меры, по его мнению, станет вовлечение нерентабельных запасов в разработку.

Дмитрий Козлов