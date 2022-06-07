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Коммерсантъ FM
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«Сомнений не должно быть»

В понедельник Артур Парфенчиков вместе с другими губернаторами, которые будут баллотироваться от «Единой России», встретились с председателем партии Дмитрием Медведевым. Он напутствовал их на деятельное исполнение народной программы ЕР, а они, в свою очередь, отчитались о планах на предстоящую кампанию и будущую пятилетку. Из 15 руководителей во встрече не принимали участие только врио губернаторов Ярославской области и Марий Эл Михаил Евраев и Юрий Зайцев. Вероятнее всего, оба пойдут на выборы самовыдвиженцами, о чем уже сообщал “Ъ”.

«Что с выборами депутатов областной думы, там все в порядке будет?» — поинтересовался Дмитрий Медведев у врио губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. «Работу ведем, думаю, что никаких сомнений не будет»,— рапортовал глава региона. Но ответ от господина Медведева получил строгий: «Сомнений не должно быть, нужно победить. Понимаете, да?»

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал Дмитрию Медведеву об ответственности правящей партии: «У наших оппонентов все просто: "Голосуй за нас, потому что мы против ЕР". Вся программа, больше добавить нечего. А на партии ЕР лежит ответственность за все решения… Не буду делать бравурных заявлений, но на максимальный результат рассчитываем». Эта мысль нашла у господина Медведева живой отклик: «Нужно обещать именно то, что сможешь выполнить. Это оценят».

Дмитрий Медведев призвал губернаторов не стесняться говорить об успехах: «Нужно прямо говорить, что в 2005 году мы сделали это, в 2015 году — сделали это. Только в этом случае наши с вами успехи будут конвертированы в результаты выборов. Нечего стесняться, это политическая борьба».

Андрей Прах

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