Депутатам подложили сырое

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Думский комитет по законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об уголовном наказании за действия против интересов России. Однако перед этим члены комитета раскритиковали проект единороссов, отметив, что его нельзя принимать в таком виде, в частности вопросы вызывают расплывчатость новых понятий, содержащихся в нем, а также намерение авторов наказывать россиян за участие в работе нежелательных в России организаций за рубежом. Недовольны законопроектом оказались в том числе представители партии власти в комитете. Вместе с тем принять проект депутаты собираются в приоритетном порядке уже в этот четверг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Пискарев, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Василий Пискарев, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Комитет по законодательству 6 июня рассмотрел внесенный на прошлой неделе депутатами «Единой России» во главе с Василием Пискаревым пакет поправок к Уголовному кодексу, направленных на «защиту России от новых угроз государственной безопасности». При этом сами авторы инициативы на заседание не пришли, поэтому отвечать на вопросы членов комитета было некому, а они возникли даже у единороссов.

Напомним, законопроект предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет за участие гражданина РФ в вооруженном конфликте «в целях, противоречащих интересам РФ», такой же срок устанавливается за передачу «противнику» сведений, которые «могут быть использованы против вооруженных сил РФ», приравнивает к госизмене «переход на сторону противника». Кроме того, до четырех лет тюрьмы (и до шести лет в случае использования СМИ и интернета) будет грозить по новой ст. 280.4 за «публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ, либо к воспрепятствованию исполнению органами власти своих полномочий по обеспечению безопасности РФ», а из ст. 284.1 (осуществление деятельности нежелательной организации) исчезли слова «на территории РФ», что позволит наказывать россиян, например, за участие в зарубежных мероприятиях таких организаций.

Первый заместитель главы комитета Юрий Синельщиков (КПРФ) обратил внимание на формулировку про «интересы России», которые могут меняться: «Возьмем инцидент Азербайджан—Армения, мы там то на стороне одних, то на стороне других». А в случае принятия предлагаемой редакции статьи об участии в работе нежелательных организаций может быть «непомерное количество» дел, предостерег коммунист. «Собирать по всему миру, кто что где сказал,— это ужас. И что мы с ними сделаем потом? Нашим следственным органам что, заняться больше нечем, кроме как разбираться, что в Европе сказали, что в Африке?» — выступал господин Синельщиков.

Ответственная за этот проект в комитете Ирина Панькина («Единая Россия») ответила, что комитет «вернется» к формулировке этой нормы, так как, вполне вероятно, может возникнуть «сложность с доказыванием».

Актуальность этой поправки автор Пискарев объяснял ранее «возросшей активностью всех сортов зарубежных неправительственных организаций, которые ведут подрывную работу против нашей страны».

Кроме того, как сказала госпожа Панькина “Ъ”, корректировки требуют новые понятия законопроекта, которые сейчас не определены ясно, например фраза о «переходе на сторону противника». На наличие в законопроекте «оценочных и формально не определенных терминов», в числе которых «противник» и «деятельность, направленная против безопасности РФ», указывало в своем отзыве и правительство.

Также Ирина Панькина отмечает, что может возникнуть конкуренция норм новой ст. 275.1 о наказании за конфиденциальное сотрудничество со специальными службами иностранных государств и существующей статьей о госизмене.

Член комитета от ЕР Николай Брыкин вообще предложил вернуть проект авторам на доработку, так как он «совершенно сырой» и там «все в кучу». Глава комитета Павел Крашенинников (ЕР), хотя и сказал, что «в таком виде проект нельзя принимать», предложил членам комитета все-таки поддержать его в первом чтении. Он добавил, что депутаты доработают текст с администрацией президента и правоохранительными органами. По словам собеседника “Ъ” в Думе, в первом чтении проект будет рассмотрен в четверг, а окончательно принят через две недели после этого.

Мария Макутина