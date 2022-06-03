Для спасения Вари Осиповой не хватает 728 200 руб.

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Невролог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «После удаления опухоли головного мозга у Варвары развились двигательные нарушения, проблемы с глотанием и речью. На курсе реабилитации мы будем работать над подвижностью — научим девочку вставать без посторонней помощи, улучшим статический и динамический баланс. Также займемся мелкой моторикой, будем проводить логопедические занятия с целью восстановления речи и функции глотания. Все это должно улучшить состояние Вари».

Стоимость лечения 1 351 200 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 600 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волга» соберут 23 тыс. руб. Не хватает 728 200 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Варю Осипову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Вари — Юлии Сергеевны Осиповой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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