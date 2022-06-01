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Коммерсантъ FM
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Трехмерный квартет

ABBA показались в цифре

В новом лондонском театре ABBA Arena стартовали показы шоу «ABBA Voyage» с «аватарами» Бенни Андерссона, Бьорна Ульвеуса, Агнеты Фельтског и Анни-Фрид Лингстад. Степень успешности полуторачасовой постановки со старыми и новыми песнями ABBA и перспективы нового концертного формата комментирует Борис Барабанов.

У зрителей создается полномерная иллюзия, что на сцене перед ними — участники квартета в расцвете их сил

У зрителей создается полномерная иллюзия, что на сцене перед ними — участники квартета в расцвете их сил

Фото: John Lamparski / Getty Images

У зрителей создается полномерная иллюзия, что на сцене перед ними — участники квартета в расцвете их сил

Фото: John Lamparski / Getty Images

О возможности шоу «ABBA без ABBA» впервые заговорили в 2016 году, когда квартет впервые собрался вместе на сцене на 50-летии творческого дуэта Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса. Тогда они спели всего одну песню, но вскоре пошли разговоры о возможности полноценного реюниона, несмотря на то что в свое время ABBA отказались от гонорара в $1 млрд за воссоединительный тур из 100 концертов. У истоков проекта стоял менеджер Spice Girls Саймон Фуллер, но в финальной команде создателей шоу «ABBA Voyage» его не было. В 2018 году стало известно о записи двух новых песен: «I Still Have Faith in You» и «Don’t Shut Me Down». Однако ясность с реализацией концертного проекта не появилась. ABBA не хотели работать с голограммами, несмотря на то что подобного рода технологии уже были использованы при «оживлении» Тупака Шакура, Ронни Джеймса Дио и даже Марии Каллас. Фактически ABBA были готовы заново перезапустить бренд, просто пока еще не было технологии, которая удовлетворяла бы их запросам.

В 2021 году стало известно о том, что группа готовит к выпуску новый альбом «Voyage», в который помимо «I Still Have Faith in You» и «Don’t Shut Me Down» вошли новые песни и доработанные номера из архивов. Альбом вышел 5 ноября. К этому времени в продаже уже давно находились билеты на новое шоу, для которого в лондонском Олимпийском парке строили специальный театр ABBA Arena на 3 тыс. мест. Технические решения, использованные в проекте, не предполагали транспортировки оборудования, для него требовалась новая стационарная площадка. Видеоряд шоу был создан клипмейкером Бейли Уолшем под продюсерским контролем Йохана Ренка, создателя сериала «Чернобыль» и последних клипов Дэвида Боуи. Продюсерами шоу стали Свана Гисла и сын Бенни Андерссона Людвиг Андерссон, а режиссером — Бейли Уолш.

Было объявлено, что в рамках шоу десять музыкантов будут аккомпанировать четырем «аббатарам», исполняющим старые и новые песни. 3D-«аббатары» создала команда из нескольких сотен специалистов студии Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic. На протяжении пяти недель четверо участников группы, увешанных датчиками, фиксировали свои движения в студии в Стокгольме. Использовалась технология motion capture, которая хорошо знакома поклонникам кинематографических блокбастеров. В костюмах вроде тех, что использовал Энди Серкис, играя Кинг-Конга, или Бенедикт Камбербэтч, играя Смауга, ABBA играли самих себя. Впервые за 50 лет Бенни Андерссону и Бьорну Ульвеусу пришлось сбрить бороды — это было сделано для лучшего контакта кожи с датчиками.

Несмотря на скрупулезную работу всех четырех музыкантов над «аббатарами», в результате никто не был уверен до самого конца. На кону стояли £140 млн, потраченных на шоу. И тем не менее реакция всех, кто попал на первые показы шоу «ABBA Arena», сплошь восторженная. Люди встречали «аббатаров», затаив дыхание, и в этой тишине было много недоверия, однако после двух-трех песен зрители не скрывали слез радости. Они реагировали на зрелище как на живое шоу. Постановщики шоу специально не стали полностью гасить свет в зале: им было важно, чтобы зрители видели не только сцену, но и друг друга, чтобы они делились эмоциями.

Свана Гисла и Людвиг Андерссон предусмотрели сольный выход для каждого из «аббатаров», включавший общение с публикой. Например, «аббатар» Бьорна Ульвеуса рассказывает лондонской публике о том, что на историческом для ABBA «Евровидении» 1974 года Британия дала четверке ноль баллов. И здесь постановщики оставили достаточно времени для смеха и аплодисментов.

Пожалуй, единственной сомнительной деталью шоу было исполнение «I Still Have Faith in You» и «Don’t Shut Me Down» «аббатарами», воспроизводящими образы ABBA 1970-х. Эти песни были записаны Агнетой Фельтског и Анни-Фрид Лингстад в том возрасте, когда их голоса уже серьезно отличались от того, как они пели в молодости, и в этом была очевидная нестыковка.

Персонажи, представшие на сцене перед зрителями, технологически ближе всего к тому, что мы называем «проекцией на экран». Изображения проецируются на поверхность с разрешением 65 млн пикселей. Герои зрелища касаются друг друга, перекрывают один другого, их волосы развеваются — в общем, происходит все, что должно происходить с музыкантами на сцене.

В финале премьерного показа шоу, предсказуемо ставшего большим светским событием, реальные ABBA в белых сценических костюмах в первый и последний раз вышли на поклоны. В сопровождающих премьеру интервью они высказывали полное удовлетворение сделанным. А Бенни Андерссон даже сказал: «На сцене — я».

Остается только гадать, кто из музыкантов и групп следующим решится на подобный шаг. Очевидно, что рок-н-ролльщики пойдут на него с меньшей охотой, чем поп-исполнители. «ABBA были дискотечной группой с прекрасными танцевальными песнями,— говорил в свое время в интервью “Ъ” Роберт Плант.— Сейчас они проходят через большую авантюру». Однако Led Zeppelin, Queen, Элвис Пресли и The Doors, скорее всего, следующие в очереди за сценическими решениями подобного плана. Возможно, это будет некое сочетание трехмерных «аватаров» и кавер-группы. А может быть, некое «нарисованное» зрелище, в котором предусмотрен особый выход здравствующих участников группы. В этом направлении могут двинуться Пол Маккартни и The Rolling Stones. На пороге девятого десятка после триумфа «ABBA Voyage» есть смысл хорошо подумать и делегировать хотя бы часть своих полномочий машинам.

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