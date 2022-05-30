Четвертый круг Roland Garros

Мужчины. Каспер Рууд (Норвегия, 8)—Хуберт Хуркач (Польша, 12) 6:2, 6:3, 3:6, 6:3. Хольгер Руне (Дания)—Стефанос Циципас (Греция, 4) 7:5, 3:6, 6:3, 6:4. Андрей Рублев (Россия, 7)—Янник Синнер (Италия, 11) 1:6, 6:4, 2:0, отказ.
1/4 финала. 31 мая: Александр Зверев (Германия, 3)—Карлос Алькарас (Испания, 6), Новак Джокович (Сербия, 1)—Рафаэль Надаль (Испания, 5). 1 июня: Рууд—Руне, Рублев—победитель матча Марин Чилич (Хорватия, 20)—Даниил Медведев (Россия, 2).
Женщины. Дарья Касаткина (Россия, 20)—Камила Джорджи (Италия, 28) 6:2, 6:2. Вероника Кудерметова (Россия, 29)—Мэдисон Кис (США, 22) 1:6, 6:3, 6:1. Джессика Пегула (США, 11)—Ирина-Камелия Бегу (Румыния) 4:6, 6:2, 6:3. Ига Швёнтек (Польша, 1)—Чжэн Циньвэнь (Китай) 6:7 (5:7), 6:0, 6:2.
1/4 финала. 31 мая: Мартина Тревизан (Италия)—Лейла Фернандес (Канада, 17), Коко Гауфф (США, 18)—Слоан Стивенс (США). 1 июня: Кудерметова—Касаткина, Пегула—Швёнтек.