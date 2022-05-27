Второй круг Roland Garros

Мужчины. Даниил Медведев (Россия, 2)—Ласло Джере (Сербия) 6:3, 6:4, 6:3. Давид Гоффен (Бельгия)—Фрэнсис Тиафо (США, 24) 3:6, 7:6 (7:1), 6:2, 6:4. Каспер Рууд (Норвегия, 8)—Эмиль Руусувуори (Финляндия) 6:3, 6:4, 6:2. Хуберт Хуркач (Польша, 12)—Марко Чеккинато (Италия) 6:1, 6:4, 6:2. Марин Чилич (Хорватия, 2)—Мартон Фучович (Венгрия) 4:6, 6:4, 6:2, 6:3. Маккензи Макдональд (США)—Николоз Басилашвили (Грузия, 22) 6:3, 6:1, 6:4. Миомир Кецманович (Сербия, 28)—Александр Бублик (Казахстан) 4:6, 7:5, 6:2, 6:1.
Женщины. Паула Бадоса (Испания, 3)—Кайя Юван (Словения) 7:5, 3:6, 6:2. Леолия Жанжан (Франция)—Каролина Плишкова (Чехия, 8) 6:2, 6:2. Джессика Пегула (США, 11)—Ангелина Калинина (Украина) 6:1, 5:7, 6:4. Елена Рыбакина (Казахстан, 16)—Кэти Волынец (США) 6:4, 6:0. Вероника Кудерметова (Россия, 29)—Александра Крунич (Сербия) 6:3, 6:3. Ирина Бегу (Румыния)—Екатерина Александрова (Россия, 30) 6:7 (3:7), 6:3, 6:4. Дарья Касаткина (Россия, 20)—Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) 6:0, 6:3. Мэдисон Кис (США, 22)—Каролин Гарсия (Франция) 6:4, 7:6 (7:3). Ига Швёнтек (Польша, 1)—Элисон Риске (США) 6:0, 6:2. Арина Соболенко (Белоруссия, 7)—Мэдисон Бренгл (США) 6:1, 6:3. Чжэн Циньвэнь (Китай)—Симона Халеп (Румыния, 19) 2:6, 6:2, 6:1. Шелби Роджерс (США)—Даниэль Коллинз (США, 9) 6:4, 6:3.