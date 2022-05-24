Теннисные рейтинги

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Рейтинг АТР

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8660 очков. 2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 7980. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7075. 4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5965. 5 (5). Рафаэль Надаль — 5525. 6 (6). Карлос Алькарас (оба — Испания) — 4648. 7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 3 945. 8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3940. 9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3820. 10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3805. 11 (11). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3455. 12 (13). Янник Синнер (Италия) — 3185. 13 (13). Хуберт Хуркач (Польша) — 3095. 14 (14). Тейлор Фриц (США) — 2920. 15 (15). Денис Шаповалов (Канада) — 2531. 16 (16). Диего Шварцман (Аргентина) — 2505. 17 (18). Рейлли Опелка (США) — 2180. 18 (17). Пабло Карреньо Буста — 2135. 19 (19). Роберто Баутиста Агут (оба — Испания) — 1903. 20 (21). Алекс Де Минор (Австралия) —1838… 25 (24). Карен Хачанов — 1620... 41 (39). Аслан Карацев (оба — Россия) — 1128.

Рейтинг WTA

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 7061 очко. 2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4911. 3 (4). Мария Саккари (Греция) — 4726. 4 (3). Паула Бадоса (Испания) — 4545. 5 (5). Анетт Контавейт (Эстония) — 4446. 6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4380. 7 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3966. 8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 3678. 9 (9). Даниэль Коллинс (США) — 3315. 10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3060. 11 (11). Джессика Пегула (США) — 2955. 12 (12). Эмма Радукану (Великобритания) — 2910. 13 (13). Елена Остапенко (Латвия) — 2525. 14 (14). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2525. 15 (15). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2440. 16 (16). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2420. 17 (22). Анжелик Кербер (Германия) — 2354. 18 (17). Лейла Фернандес (Канада) — 2245. 19 (19). Симона Халеп (Румыния) — 2126. 20 (20). Дарья Касаткина — 2115. 21 (21). Анастасия Павлюченкова — 2093... 27 (26). Людмила Самсонова — 1670... 29 (30). Вероника Кудерметова — 1585... 31 (31). Екатерина Александрова (все — Россия) — 1531.

В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.