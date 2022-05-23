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43 процента составила доля внешнего долга России, номинированного в долларах, на начало 2022 года, сообщил Банк России. В последние годы показатель устойчиво сокращается и только с 2017 года потерял 18 процентных пунктов (п. п.), уступив свое место евро (с 2017 года рост его доли на 7 п. п.— до 20%) и прочим валютам (рост на 6 п. п.— до 9% соответственно). Динамика же доли рублевого внешнего долга нестабильна: хотя она с 2017 года выросла на 5 п. п.— до 27% на начало 2022 года, в начале 2020 года она достигала 31%. При этом доля доллара в краткосрочной части внешних обязательств растет — до 7% на начало 2022 года с 5% в 2017 году, хотя в последние годы была стабильна.