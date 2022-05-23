Глянца нет, но вы держитесь

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В последнее время чаще стала попадать в фокус светская жизнь вокруг театральной — за неимением каких-то luxury-обязательств. Что, кажется, делает эту самую жизнь даже более содержательной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Так, в «Гоголь-центре» состоялся премьерный блок спектакля «Берегите ваши лица». Режиссер Савва Савельев разыскал текст одноименной пьесы Андрея Вознесенского, которую тот написал в 1970-м специально для Театра на Таганке. Тогда было сыграно всего три спектакля в постановке Юрия Любимова, после чего пьеса попала под запрет — и даже ее текст пропал, если не считать магнитофонную запись плохого качества. Продюсером возрожденных «Лиц» выступил пасынок Андрея Вознесенского, сооснователь его фонда и владелец компании RTP Global Леонид Богуславский. В итоге на сцене одновременно работают и Вениамин Смехов (который играл еще в запрещенной постановке Любимова), и крайне модная группа Shortparis. Кроме того, господин Савельев обогатил оригинальный текст историей жизни художника Владислава Мамышева-Монро. В премьерные дни «Лица» посмотрели Зоя Богуславская, Юлиана Слащева и Сергей Михайлов, Сергей Капков, Марина и Александр Раппопорт, Виктория Толстоганова, Екатерина Варнава и другие.

При этом настроение в фойе было не то чтобы боевое. И пускай «Гоголь-центр» официально опроверг слухи о возможном слиянии театра с каким-нибудь другим подведом московского депкульта, настрой рядовых сотрудников выдавал ощущение близкого конца. Строго говоря, в толпе, казавшейся праздничной, звучали мрачные пророчества, что «Лица» и в нынешней инкарнации не будут сыграны сильно больше раз, чем 52 года назад, и что пьеса не убережет от безвременных отставок ни худрука Алексея Аграновича, ни сам театр.

Более того, сам спектакль моментами тоже выглядит прощальным маршем. Особенно в сцене искушения Художника Чиновником — мол, нам как раз такие люди нужны, чтобы в самой системе что-то изменить к лучшему. Кажется, примерно с такой же сцены начался десять лет назад и сам «Гоголь-центр». В пьесе Художник — Мамышев-Монро — от такого предложения отказывается. Впрочем, вежливо ли по отношению к режиссеру Кириллу Серебренникову рассуждать об этом режиссеру Савельеву? Как бы то ни было, «Берегите ваши лица» стоит в афише театра на 23–24 июня — и все билеты проданы.

Сам же господин Серебренников находится в параллельной каннской реальности, которая не имеет более отношения ни к российским кинокритикам, ни к другу ювелирной компании Chopard Татьяне Навке. Там он представлял в основной конкурсной программе фестиваля — наконец-то лично — свой фильм «Жена Чайковского». Зная по личному опыту, каково это — пропустить свою фестивальную премьеру, господин Серебренников в этом году постарался не допустить того же для фонда «Кинопрайм». Этот фонд Романа Абрамовича под управлением Антона Малышева инвестировал в создание картины, но администрация фестиваля не была уверена, что логотип российского фонда допустим в известных обстоятельствах. Говорят, господин Серебренников дрался как лев и даже выражал готовность сняться с конкурса. Но все закончилось благополучно: зрители приветствовали фильм стоя, а исполнительница главной роли Алена Михайлова все-таки прыгнула в бассейн на after-party. Каждый раз продюсерская компания Ильи Стюарта и Мурада Османа снимает одну и ту же каннскую виллу (когда им есть что отметить). Но какие бы отвязные с виду российские актеры ни праздновали тут премьеры, на гладь бассейна до сих пор никто не покушался.

«Как ваше настроение? Не очень? Ваша жизнь полное дерьмо?» — вот так Конферансье из спектакля «Кабаре» приветствовал гостей премьеры в Театре наций. Полный зал, в котором были также Константин Эрнст, Полина Юмашева, Наталья Тимакова, Алексей Пивоваров, Константин Райкин, Марина Брусникина, Александра Лекомцева, Валерий Сюткин и Алексей Гуськов, тут же отозвался нервным смехом. Уже после спектакля был запланирован небольшой фуршет для актеров и некоторых зрителей. Главное, что хотели сообщить собравшимся худрук Театра наций Евгений Миронов, директор театра Марина Ревякина и режиссер Евгений Писарев,— то, что они запланировали поставить «Кабаре» полтора года назад. Действительно, вопрос, который задает залу Конферансье в финале: «Разве наша страна не прекрасна?» — полтора года назад звучал куда как менее провокационно.

Не менее драматичной по смыслу получилась вечеринка Telegram-канала «Антиглянец» в баре «На вина!». Каналу скоро исполнится уже пять лет, и собственные суаре они стабильно проводят примерно раз в полгода, собирая админов других каналов. Это всегда было очень весело, но до сих пор мне как-то не приходило в голову включать их в колонку. Зато теперь, на фоне ухода или перерождения под новыми брендами всего глянца, получается, что канал «Антиглянец» с его 208 тысячами подписчиков — наш новый самый мощный глянец. Администраторы канала Наталья Архангельская, Татьяна Столяр и Юлия Пош, похоже, тоже осознали свой медийный вес. Пригласили не только тех, кто завел Telegram-каналы до блокировки других соцсетей, но и дебютанток площадки, светских гранд-дам татлеровской эпохи: Снежану Георгиеву, Ирину Зарькову, Оксану Бондаренко, Марию Богданович, Ксению Соловьеву, Екатерину Мухину, Викторию Давыдову, Машу Федорову. Оказалось, что примерно все подписаны примерно на всех, поэтому общих тем для разговора у админов разных волн в избытке.

Не удивлюсь, если пятилетие «Антиглянец» отметит вручением собственной премии. Причем к тому моменту они окажутся единственными, кто сможет позволить себе, во всех смыслах, пригласить ведущим Ивана Урганта. Неформальной after-party этой вечеринки стало алаверды от Ирины Зарьковой, пригласившей подруг в Плёс — отмечать годовщину открытия там ресторана Ikra, работающего в формате chef’s table. Плёс встретил гостей не только выдающимся сетом «На даче» шефа Глеба Шеломанова, фантазирующего о меню дачников левитановой поры, и не только хорошо отреставрированными домами проекта «Потаенная Россия» энтузиаста Алексея Шевцова. Есть еще знаменитый вид с Волги на дачу замглавы Совбеза Дмитрия Медведева. Тихий дачный город в дни его присутствия, говорят, становится еще спокойнее — телефоны и даже некоторые телеканалы перестают ловить, поэтому ничто не отвлекает от созерцания великой реки с холмов и набережных.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”