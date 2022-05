Культура без отмены

13 2 мин. ...

В столичном зале «Известия Hall» прошло выступление ереванской группы Nemra. Борис Барабанов побывал на первом за последние три месяца выступлении зарубежной группы в Москве.

После начала специальной военной операции 99,9% гастролей зарубежных артистов в России были отменены. Армянская группа Nemra планировала свое выступление на 7 марта. Важную роль в организации гастролей сыграл Леонид Бурлаков, экс-продюсер Земфиры и «Мумий Тролля». Если господин Бурлаков включает свой энтузиазм на максимум, можно быть уверенным, что все случится. Когда Nemra объявили о переносе концерта, логично было предположить, что перенос — очередной эвфемизм отмены, однако армяне сдержали обещание и в столицу, пусть и с задержкой, приехали.

В анонсах концерта Nemra называли «одной из самых», а порой и «самой» популярной группой Армении. Это не преувеличение. В 2018 году Nemra была признана лучшей рок-группой Армении по версии Armenian National Award. Шесть раз подряд песни группы получали награды популярной ереванской станции Radio Van. Группа также является двукратным лауреатом Caucasus Music Award Phoenix. Конечно, за пределами стран Кавказа эти регалии значат не очень много. Зато меломанам наверняка что-то скажут имена Сержа Танкяна (System of a Down), Джеймса Уолша (Starsailor) и Арто Тунчбояджяна (Armenian Navy Band), которые не раз высоко оценивали достижения Nemra в своих соцсетях и интервью.

Зал «Известия Hall» был заполнен в основном представителями армянской диаспоры, так что неудивительно, что зрители подпевали практически безостановочно. Первый блок состоял из песен на английском языке. Они были исполнены в стереотипной манере среднестатистической студенческой группы. Голос солиста Nemra Вана Егиазаряна в этой части вызвал мгновенные ассоциации с Майлзом Кейном (The Rascals, The Last Shadow Puppets), а аранжировки — с британскими командами, реанимирующими гаражный рок и музыку эпохи модов. Когда зазвучала песня на армянском языке «Zim Xorotik Yar», действо переключилось в режим развеселой армянской свадьбы. Это был сильный контраст с англофильской музыкой, звучавшей в начале. Обычно, когда артисты одновременно занимаются настолько разными вещами, они и проекты для этого развивают разные. Но Nemra считают, что столь контрастные музыкальные фактуры вполне могут существовать внутри одного творческого формирования и что публику это нисколько не смутит.

После «Zim Xorotik Yar» Nemra вернулись к танцам под рок («Pretty World»), спустя некоторое время исполнили заразительную песню «Daisy», вызывающую в памяти греко-цыганские мотивы «Dance Me To The End Of Love» Леонарда Коэна, а затем перешли к одному из своих главных хитов — «Nare». Это беспроигрышный лирико-драматический номер, соединяющий в себе патентованную армянскую грусть и тугой напор рока. Коллеги Nemra, любящие спекулировать армянскими клише, непременно вставили бы в эту песню партию дудука. Но нужно отдать должное Nemra: даже в самых очевидно фолковых номерах они избегают совсем шаблонных ходов. Вернувшись к полноценному рок-звучанию, Nemra сыграли еще несколько боевиков, и к песне «Connection Lost» их саунд словно напитался силой аудитории, кода звучала крайне мощно и современно.

В России нет традиции играть концерты с антрактами, а в Армении, оказывается, есть. Вернувшись на сцену, Nemra сыграли еще целое отделение, и в итоге программа вышла огромной — 28 песен плюс внушительный антракт. Если Nemra собираются в дальнейшем присутствовать в России не только как экзотика или как гости армянской диаспоры, им нужно решить, с чем выходить на здешний рынок. Похоже, песни вроде «Daisy» — то, что может иметь отклик вне национального армянского комьюнити. Интересно также, смогут ли Nemra возглавить встречный тренд по отношению к российским инди-группам, всерьез нацеленным в этом сезоне на освоение армянского рынка. Посмотрите хотя бы на расписание недавнего ереванского концерта с хедлайнером в лице Kedr Livanskiy или запланированного лейблом Seven One Music фестиваля в Ереване с участием групп «Алоэ Вера» и Alai Oli.