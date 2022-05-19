Очки игроков из топ-6 рейтинга АТР после Roland Garros

Игрок Очки на 23 мая Сгорают на Roland Garros 1/64 1/32 1/16 1/8 1/4 1/2 Финал Титул
1. Новак Джокович (Сербия) 8660 2250 6420 6455 6500 6590 6770 7130 7610 8410
2. Даниил Медведев (Россия) 7980 360 7630 7665 7710 7800 7980 8340 8820 9620
3. Александр Зверев (Германия) 7075 720 6365 6400 6445 6535 6715 7075 7555 8335
4. Стефанос Циципас (Греция) 5965 1200 4775 4810 4855 4945 5125 5485 5965 6765
5. Рафаэль Надаль (Испания) 5525 1000 4535 4570 4615 4705 4885 5245 5725 6525
6. Карлос Алькарас (Испания) 4648 115 4543 4578 4623 4713 4893 5253 5733 6533