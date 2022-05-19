«Лига ставок» намерена разорвать контракт с РПЛ

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Букмекерская компания «Лига ставок» решила разорвать контракт с Российской премьер-лигой из-за нестабильной обстановки в мире, которая влияет на экономическую составляющую в спортивной отрасли. Об этом заявили в пресс-службе компании. РПЛ и «Лига ставок» договорились о спонсорском контракте в феврале. Действие соглашения должно было начаться с сезона-2022/23.

«Это решение обусловлено в первую очередь критическими изменениями, которые сегодня происходят в мире и влияют в том числе на экономику спорта. Конечно, мы берем по внимание совокупность всех негативных факторов и обстоятельств, имеющих решающее значение для эффективной реализации контракта. Отстранение российских футбольных клубов от участия в еврокубках в следующем сезоне, отъезд иностранных тренеров и игроков, как следствие — уменьшение качества спортивного соревнования и снижение интереса из-за отсутствия официальных международных матчей с участием клубов РПЛ»,— заявили в компании.

Также в «Лиге ставок» отметили, что анализ показывает уменьшение спроса на букмекерские услуги и снижение платежеспособной аудитории. Но несмотря на все факторы, компания готова сотрудничать с РПЛ в начале предстоящего сезона, чтобы «предоставить РПЛ возможность поиска нового генерального партнера в более комфортном режиме».

ТАСС