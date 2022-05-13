Ищем выход

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В конце апреля в Общественной палате прошла конференция «Управление в НКО: эффективная работа в эпоху перемен». «Мы думали, что пандемия — это была черная полоса, а оказалось, что полоса эта была белая»,— сказал Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России. Действительно, в этом году НКО столкнулись с совершенно непривычным сценарием, а потому находятся в некоторой растерянности. Пять главных проблем сформулировала Оксана Косаченко, президент благотворительного фонда «Система»: финансирование, регулирование, признание, доверие, взаимодействие со СМИ.

— Число людей, которые нуждаются в нашей помощи, растет неимоверно быстро, а наши бюджеты, ресурсы и количество доноров, наоборот, сокращаются,— отметила Косаченко.

Многие участники конференции говорили также о блокировке крупнейших платежных систем из-за санкций и невозможности получать пожертвования из-за рубежа и о запрете ряда соцсетей, которые были очень важными для НКО информационными и фандрайзинговыми площадками. По мнению Юлии Жигулиной, исполнительного директора фонда «Наше будущее», помочь в эпоху нестабильности может социальное предпринимательство, которое должно распространяться и на некоммерческие организации. Но нужно внести изменения в законодательство.

Еще один стереотип: НКО не должны зарабатывать. Это заблуждение касается и жертвователей, и законодателей.

— Чтобы оправдывать ожидания социума, необходима четкая типизация благотворительных фондов: фандрайзинговый, частный, семейный или кэптивный, который действует по стандартам бизнеса,— считает Оксана Косаченко,

Признание благотворительных НКО связано с их эффективностью.

— В кризисные периоды требования к эффективности особенно возрастают,— констатировала Мария Морозова, генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Необходимо партнерство НКО и бизнеса. Но бизнес должен понимать, что в НКО работают профессионалы и это серьезная и очень важная работа, а не «вишенка на торте».

С доверием к благотворительным организациям ситуация парадоксальная: россияне не очень доверяют, но деньги жертвуют. По мнению Елены Тополевой-Солдуновой, председателя Комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, оценивать доверие к НКО нужно на большом промежутке времени. За последние 20 лет оно значительно увеличилось, хотя были периоды очень сильных колебаний.

Тополева-Солдунова признает, что, несмотря на законодательство, все еще не удается поставить заслон мошенникам в благотворительности:

— Когда я еду в электричке, то часто вижу мошенников, собирающих деньги. Но если я начинаю объяснять попутчикам, что это жулики, то люди ругают не мошенников, а меня, потому что я им «мешаю послушать». И хоть рубль, но подадут!

Отношения НКО со СМИ тоже не всегда развиваются гладко: журналисты часто хотят поставить взаимодействие с сектором на коммерческую основу, а НКО не могут себе этого позволить. Иногда благотворители просто стесняются говорить о себе.

Оксана Косаченко призвала НКО отбросить скромность:

— Существует устойчивое заблуждение, что добрые дела любят тишину. Категорически с этим не согласна. Развитие сектора меценатства и благотворительности возможно только тогда, когда результаты нашей общей работы и каждого, даже самого небольшого проекта становятся доступны и понятны.

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Оксана Пашина, корреспондент Русфонда