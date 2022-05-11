Динамовцы продлили титульность

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Московское «Динамо» второй год подряд завоевало золото волейбольного чемпионата России. В решающем матче «Финала шести», который прошел в Казани, оно обыграло на тай-брейке новосибирский «Локомотив».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волейболисты московского «Динамо» заблокировали все попытки новосибирского «Локомотива» отнять у них золотые медали

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Волейболисты московского «Динамо» заблокировали все попытки новосибирского «Локомотива» отнять у них золотые медали

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Этот динамовский титул, может быть, был даже ценнее прошлогоднего, хотя тому сладость придавал тот факт, что он был добыт после долгого, в 13 лет, перерыва. Предыдущее звание «Динамо» завоевало, пройдя к нему по гладкой дорожке. В чрезвычайно конкурентном российском чемпионате оно весь сезон смотрелось лучше других грандов, каждый из которых испытывал проблемы. В сезоне текущем же гранды были мощнее, а динамовская дорожка куда извилистее. Москвичи, хотя и сохранили подавляющее большинство лидеров и так здорово научившегося управлять ими тренера Константина Брянского, не сумели напрямую попасть в «Финал шести», заняв в регулярном первенстве третье место, и пробивались в него через дополнительный раунд play-off. В казанском турнире «Динамо» не тянуло на фаворита, но все же вопреки котировкам смогло добраться до золота, выиграв тяжелейший финал, не идущий ни в какое сравнение в смысле драматичности с тем, что был сыгран год назад против петербургского «Зенита».

Этот матч минут десять проходил в таком ключе, что можно было подумать: все, что у него было в резерве, «Локомотив» выплеснул в полуфинале. В нем он неожиданно разбил в трех сетах хозяина «Финала шести», победителя регулярного чемпионата казанский «Зенит». На «Динамо» у железнодорожников, казалось, не осталось ничего. Ну, может, кроме мандража, потому что его-то как раз было в избытке. А «Динамо», им пользуясь, уходило и уходило вперед, заставив тренера железнодорожников Пламена Константинова брать очень ранний тайм-аут.

Однако все оказалось не так просто. У этого тайм-аута был очевидный, но, скажем так, отложенный эффект. То есть еще на протяжении нескольких розыгрышей динамовцы выглядели убедительнее, по-фаворитски, но постепенно нервозность, так мешавшая «Локомотиву», исчезла. А ее место заняли качественный прием и плотная подача.

Вскоре те динамовские поклонники, которые уже настроились на быструю победу своей команды, должны были с тревогой смотреть и на площадку, и на табло. Счет уже был равным — 12:12, и «Локомотив» теперь далеко отпускать соперника не собирался. На пару мячей — можно, это не дистанция.

В общем, все в первом сете дошло до концовки, в которой имела значение любая мелочь. Этих мелочей с негативным оттенком чуть больше накопилось у «Локомотива». Он имел отличную возможность добыть крохотный, позволяющий контролировать ситуацию перевес, но Сергей Савин закрутил мяч в аут. А на «балансе» динамовцы, которым всю партию никак не удавалось отловить атаки оппонентов блоком, наконец поставили его как надо, реализовав сетбол при счете 25:24 в свою пользу.

В следующей партии все было почти так же любопытно. Сюжет вышел похожим. «Динамо» снова сразу оторвалось, «Локомотив» сразу на отрыв правильно отреагировал. На сей раз, правда, помогли ему не экстренные установки Пламена Константинова, а удачная замена от тренера: почувствовал, что блокирующий Денис Черейский классно войдет в игру вместо Дмитрия Лызика.

Принципиальная разница с предыдущим сетом заключалась в том, что в ключевые моменты железнодорожники не дрожали. Неплохо смотрелись многие из них, но героем следовало все-таки признать либеро Семена Кривитченко. При счете 21:20 в пользу «Локомотива» он волшебно «прочитал» обманный удар увешанного с ног до головы всякими командными и индивидуальными званиями диагонального «Динамо» Цветана Соколова, остановив мяч ладонью в миллиметрах от паркета.

Только третья партия выпала из увлекательного тренда. Динамовцы взяли ее не с разгромным счетом, но довольно убедительно. В какой-то момент пошла игра без сбоев чуть ли не у всех ключевых их волейболистов — Павла Панкова, Ярослава Подлесных, Дениса Богдана, а созданный запас прочности московская команда берегла как зеницу ока. «Локомотив» тем временем закапывал сам себя дурацкими ошибками — раньше их было, как ни крути, поменьше.

Впечатление, что новосибирцы выдохлись, однако, оказалось ложным. Сил и эмоций у них еще, как выяснилось, было хоть отбавляй. На динамовскую оплеуху они ответили своей, ничуть не менее звонкой и болезненной. Этот финал заслуживал тай-брейка — он его получил.

А в этом «золотом» укороченном сете интриги уже не было никакой. «Локомотив» моментально отстал, а новый трюк с погоней ему совершить было не суждено из-за того, что каждый из динамовцев играл на своем идеальном уровне, а Цветан Соколов включил режим монстра. Шансов отнять у «Динамо» титул при таком раскладе было бы мало, может быть, даже у сборной мира.

Алексей Доспехов