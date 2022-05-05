Тренеры, чаще всего участвовавшие в финалах Лиги чемпионов

Тренер Финалы
Карло Анчелотти (Италия) 5 — 2003 («Милан»), 2005 («Милан»), 2007 («Милан»), 2014 («Реал»), 2022 («Реал»)
Мигель Муньос (Испания) 4 — 1960* («Реал»), 1962 («Реал»), 1964 («Реал»), 1966 («Реал»)
Марчелло Липпи (Италия) 4 — 1996 («Ювентус»), 1997 («Ювентус»), 1998 («Ювентус»), 2003 («Ювентус»)
Алекс Фергюсон (Шотландия) 4 — 1999 («Манчестер Юнайтед»), 2008 («Манчестер Юнайтед»), 2009 («Манчестер Юнайтед»), 2011 («Манчестер Юнайтед»)
Юрген Клопп (Германия) 4 — 2013 («Боруссия»), 2018 («Ливерпуль»), 2019 («Ливерпуль»), 2022 («Ливерпуль»)
Тренеры, чаще всего выигрывавшие Лигу чемпионов
Тренер Победы
Боб Пейсли (Англия) 3 — 1977 («Ливерпуль»), 1978 («Ливерпуль»), 1981 («Ливерпуль»)
Карло Анчелотти (Италия) 3 — 2003 («Милан»), 2007 («Милан»), 2014 («Реал»)
Зинедин Зидан (Франция) 3 — 2016 («Реал»), 2017 («Реал»), 2018 («Реал»).
*До сезона-1992/93 турнир назывался Кубок чемпионов.