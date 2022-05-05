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Коммерсантъ FM
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Тренеры, чаще всего участвовавшие в финалах Лиги чемпионов

Тренер Финалы

Карло Анчелотти (Италия) 5 — 2003 («Милан»), 2005 («Милан»), 2007 («Милан»), 2014 («Реал»), 2022 («Реал»)

Мигель Муньос (Испания) 4 — 1960* («Реал»), 1962 («Реал»), 1964 («Реал»), 1966 («Реал»)

Марчелло Липпи (Италия) 4 — 1996 («Ювентус»), 1997 («Ювентус»), 1998 («Ювентус»), 2003 («Ювентус»)

Алекс Фергюсон (Шотландия) 4 — 1999 («Манчестер Юнайтед»), 2008 («Манчестер Юнайтед»), 2009 («Манчестер Юнайтед»), 2011 («Манчестер Юнайтед»)

Юрген Клопп (Германия) 4 — 2013 («Боруссия»), 2018 («Ливерпуль»), 2019 («Ливерпуль»), 2022 («Ливерпуль»)

Тренеры, чаще всего выигрывавшие Лигу чемпионов

Тренер Победы

Боб Пейсли (Англия) 3 — 1977 («Ливерпуль»), 1978 («Ливерпуль»), 1981 («Ливерпуль»)

Карло Анчелотти (Италия) 3 — 2003 («Милан»), 2007 («Милан»), 2014 («Реал»)

Зинедин Зидан (Франция) 3 — 2016 («Реал»), 2017 («Реал»), 2018 («Реал»).

*До сезона-1992/93 турнир назывался Кубок чемпионов.

  • Газета «Коммерсантъ» №79 от 06.05.2022, стр. 12

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