ФРС дошла до процента

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Федеральная резервная система (ФРС) США в среду, 4 мая, объявила о самом значительном с 2000 года повышении процентной ставки — сразу на 0,5 процентного пункта, до диапазона в 0,75–1% годовых. При этом американский регулятор указал на уместность дальнейшего ужесточения своей политики. Глава ФРС Джером Пауэлл, назвав инфляцию в США «слишком высокой», сообщил, что возможность столь же существенного повышения ставки будет рассматриваться на двух следующих заседаниях. Объявлено также, что 1 июня начнется сокращение активов на балансе ФРС, «раздутом» в период смягчения — в течение трех месяцев его темпы будут доведены до $95 млрд в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ФРС Джером Пауэлл вчера дал зеленый свет новому повышению ставки сразу на 0,5 процентного пункта

Фото: Brendan Smialowski / Reuters Глава ФРС Джером Пауэлл вчера дал зеленый свет новому повышению ставки сразу на 0,5 процентного пункта

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам майского заседания поднял ставку сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.), до диапазона в 0,75–1%. Ужесточение денежной политики началось в марте, тогда ставка была повышена на 0,25 п. п.— впервые с начала 2020 года. Тогда прогноз участников комитета предусматривал еще шесть раундов повышения в этом году — до уровня в 1,75–2% годовых. Это означало, что ФРС в этом году планирует повышать ставку на каждом заседании.

В среду регулятор объявил еще и о сокращении объема активов на балансе c 1 июня — с этой даты регулятор будет реинвестировать платежи по гособлигациям, которые превышают $30 млрд в месяц. Через три месяца этот порог будет поднят до $60 млрд. По ипотечным бумагам будут реинвестироваться $17,5 млрд в месяц, через три месяца — $35 млрд. Напомним, выкуп активов был прекращен еще в марте — до этого его объемы составляли минимум $120 млрд в месяц. Сейчас сильно выросший за период проведения «мягкой» политики баланс ФРС превышает $8,5 трлн.

В заявлении по итогам заседания регулятор указал, что, хотя в первом квартале отмечено замедление экономической активности в США, потребление домохозяйств и капвложения остаются на высоком уровне. Инфляция же находится на высоком уровне из-за дисбаланса спроса и предложения, более высоких цен на энергоносители и других факторов. Регулятор отметил, что «последствия вторжения России на Украину остаются в высокой степени неопределенными и оказывают давление на цены и экономическую активность» и что ковидные ограничения в Китае могут привести к нарушению цепочек поставок.

Главной причиной ужесточения политики ФРС по-прежнему остается борьба с инфляцией.

В марте темпы роста цен в США побили 40-летний рекорд, увеличившись до 8,5%. Инфляция потребительских расходов, на которую ориентируется регулятор при ее сопоставлении с таргетом, в марте ускорилась до 6,6% против 6,3% месяцем ранее. ФРС на 2022 год прогнозирует инфляцию 4,3% при росте ВВП США на 2,8%. Фактором снижения темпов роста станет в том числе дефицит торгового баланса, отмечают в Capital Economics,— в марте он достиг рекордно высокого значения $109,8 млрд ($89,8 млрд в феврале). В том числе импорт вырос на 10,3% при увеличении экспорта на 5,6%.

Заметим, что значительное повышение цен наблюдается во всех странах ОЭСР — в среднем инфляция в марте составила 8,8% (в феврале — 7,8%, в марте прошлого года — 2,4%). При этом рост стоимости энергоносителей в странах ОЭСР усилился до 33,7% (в феврале — 26,6%), что является рекордом с мая 1980 года. Продукты питания подорожали на 10% (в феврале — на 8,7%). Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в марте выросли на 5,9% по сравнению с 5,6% месяцем ранее. Двузначные показатели инфляции в марте были зафиксированы примерно в каждой пятой стране, наиболее существенно цены взлетели в Турции — на 61,1%.

«В целом рынок был готов к такому повышению ставки ФРС и заранее заложил это в котировки,— отмечает Денис Буйволов, аналитик "БКС Мир инвестиций".— Другой важный момент — сроки начала сокращения размера баланса ФРС. Ранее были ожидания, что сокращение начнется с июня и его объем будет равен $95 млрд в месяц. По факту же оно начнется с $47,5 млрд и его размер будет поэтапно повышаться до $95 млрд в течение трех месяцев». Более плавный подход к сокращению, по его словам, может быть позитивно воспринят рынком.

Тем не менее будущую динамику рынка определят комментарии относительно дальнейших мер по ужесточению монетарной политики.

В среду сигнал о будущих действиях ФРС был достаточно определенным. Глава регулятора Джером Пауэлл заявил после заседания, что считает вероятным повышение ставки на 0,5 процентного пункта на следующих двух заседаниях. Он также отметил, что перебои глобальных поставок товаров получились более масштабными и продолжительными, чем ожидалось. Что касается инфляции, то ее снижение необходимо прежде всего для «сохранения сильного рынка труда».

Старший аналитик «Фридом Финанс» Михаил Денисламов полагает, что на конец 2023 года ставка будет находиться в диапазоне 2,5–2,75%: «Это ниже консенсус-прогноза и ожиданий ФРС —- инфляция, на наш взгляд, будет снижаться быстрее ожиданий, а экономический рост в США будет достаточно уязвимым перед внешними шоками».

Татьяна Едовина