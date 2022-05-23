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Сегодня исполняется 71 год двенадцатому чемпиону мира по шахматам, депутату Госдумы Анатолию Карпову

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Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Анатолий Карпов

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Его поздравляет чемпион мира по быстрым шахматам, чемпион мира по блицу гроссмейстер Сергей Карякин:

— Рад поздравить Вас — нашего прославленного шахматиста и великого чемпиона — с днем рождения! Я учился на Ваших партиях, а сейчас мы с Вами крепко дружим и иногда играем в блиц. Я очень Вас уважаю и желаю Вам крепкого здоровья и побед на всех фронтах. А побеждать Вы, Анатолий Евгеньевич, как известно, умеете.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»